Deze VW Golf GTI is 180 kg zwaarder geworden

Meer gewicht toevoegen aan een Volkswagen Golf GTI, waarom?

Niemand heeft gezegd dat een hot hatch er leuker op gaat worden door extra gewicht toe te voegen. Toch is deze Volkswagen Golf GTI in kwestie bijna 180 kg zwaarder in vergelijking met een regulier exemplaar. De focus ligt dan ook niet zozeer op lekker sturen, maar op veiligheid.

Waar je naar kijkt is een bepantserde Golf GTI. Inderdaad, een Volkswagen Golf met bepantsering. De gewoonste zaak van de wereld in Zuid-Afrika, waar je in sommige delen van het land extra maatregelen moet treffen om je eigen veiligheid te garanderen.

De ombouw in kwestie is gedaan door het Zuid-Afrikaanse bedrijf Armormax. Met trots spreken ze over de eerste gepantserde Volkswagen Golf 8 GTI ter wereld. In een korte demonstratievideo zijn een aantal aanpassingen te zien. Zo is het standaard glas rondom vervangen voor extra dik spul om schoten van handvuurwapens en shotguns te stoppen. Zelfs het glas van het schuifdak is vervangen om ervoor te zorgen dat ze je niet van bovenaf kunnen beschieten.

B4 armor

Het gaat hier om een bescherming van B4 niveau. Een tandje daarboven zit B5, waarmee je nog beter beschermd bent. Mochten kwaadwillenden aankomen met raketwapens dan ga je het niet winnen met je B4 gepantserde Volkswagen Golf GTI.

Naast het nieuwe glas zijn ook alle deurpanelen, deurlijsten en de stoelen versterkt met synthetisch materiaal. In het interieur zit een PTT-telecominstallatie om in een noodsituatie te kunnen communiceren.

Aan de buitenkant is er niets te zien aan de auto. Het lijkt op een reguliere Golf GTI. Natuurlijk ga je het wel merken tijdens het rijden. Het extra toegenomen gewicht heeft een negatieve impact op het verbruik van de auto. Bovendien zit het extra gewicht op plekken die VW niet zelf heeft verzonnen, wat ook de gewichtsverdeling niet ten goede komt. Records op de Nürburgring rijden met een gepantserde Volkswagen Golf GTI zit er dus niet in.