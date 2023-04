Lezersvraag: Zit jij weleens met drank op achter het stuur?

En je kunt hier eerlijk zijn, je bent anoniem. Zit jij weleens met drank op achter het stuur?

Verontrustende berichten in de media de afgelopen dagen. Er worden steeds meer mensen gepakt met drank op achter het stuur en ook het aantal -dodelijke- ongelukken met drankrijders explodeert.

Vorig jaar is vastgesteld dat er bij zeker 61 bestuurders die betrokken waren bij een dodelijk ongeluk drank -of drugs- in het bloed is aangetroffen. En dat zijn alleen nog maar de bestuurders die de crash hebben overleefd. Bij de doden is het bloed namelijk niet gecontroleerd, dus het aantal ligt zeker weten flink hoger.

Zit jij weleens met drank op achter het stuur?

Kortom, veel automobilisten nemen het niet zo nauw met de regels. En met hun eigen veiligheid en die van anderen. Maar nu stellen we je een rauwe en eerlijke vraag; zit jij weleens met drank op achter het stuur?

En natuurlijk weten we dat veel mensen ‘nee’ zeggen, maar ‘ja’ doen. Dat is nou eenmaal zo. Wat dat betreft is het fijn dat je hier anoniem bent, aangezien vrijwel niemand onder zijn/haar/dinges eigen naam reaguurt. Je kunt dus volkomen eerlijk zijn.

En ik zal beginnen…

Ik zal een eerlijk antwoord geven…

Want als je de vraag stelt, moet je hem ook beantwoorden. Althans, zo denk ik er zelf over. En dat zal ik dan ook doen. En het is een eerlijk antwoord, wat ik ook van jullie hoop te krijgen.

Ik moet bekennen dat ik me in het verleden schuldig heb gemaakt aan rijden met drank op. Tot een paar jaar geleden dronk ik graag een biertje of een wijntje en hoe hard ik me vooraf ook had voorgenomen het NIET te doen, ik stapte tóch in de auto. Niet starnakel bezopen, maar wel met teveel drank achter de kiezen.

Het verneukeratieve effect van alcohol…

Nee. Daar ben ik niet trots op en ik verzin geen excuses, maar ik heb het wél gedaan. Het is -God zij dank- altijd goed gegaan, maar het was oprecht het stomste wat ik kon doen. Tegenwoordig ben ik geheelonthouder. Ik ben gestopt met het innemen van welke vorm van alcohol dan ook, dus ik rij nooit meer met drank op achter het stuur.

Hoe zit het met jou?

Het beste wat ik had kunnen doen, ik kan het iedereen aanraden. En ik hoef me nooit meer schuldig te voelen én ik breng op de weg niemand meer in gevaar… Maar goed, genoeg over mij, nu even naar jou.

Heb jij weleens met teveel drank op achter het stuur gezeten? Of doe je dat nu nog steeds weleens? Zo ja, hou ermee op, maar we zullen je niet veroordelen. Dat mag de rechter doen als je gepakt wordt…

Laat het maar weten in de comments!!