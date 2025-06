Deze grijze muis wordt 100% zeker een verkooptopper

Kan ik ook niks aan doen. Maar feit is echt dat dit een verkooptopper gaat worden. Welkom in Nederland!

Kia heeft de vernieuwde Sportage Hybrid in de Nederlandse prijslijsten gezet. De instapprijs ligt op 44.495 euro, waarmee deze versie net tussen de gewone benzine en de plug-in hybride in hangt. Dat betekent dat je de stekkervariant voor een paar honderd euro meer kunt krijgen, maar als je liever niet dagelijks met kabels en laadpassen in de weer bent, is deze Hybrid een prima alternatief.

Onder de kap ligt een 1.6 liter turbomotor die samenwerkt met een elektromotor. Samen leveren ze 227 pk, wat netjes is voor een SUV in dit segment. Het is geen sprintmonster, maar je hoeft ook niet met het gaspedaal op de vloer om met het verkeer mee te komen. De aandrijving gaat via een zestraps automaat en dat werkt allemaal behoorlijk verfijnd, al is het geen sportieve beleving. Meer een grijze muis… Maar goed, het heet ook Sportage, geen Sportauto.

Grijze muis wordt verkooptopper

Qua verbruik zit je op een nette score rond de 5,5 liter per 100 kilometer, al hangt dat natuurlijk af van hoe vaak je het gas intrapt. En voor de mensen die graag een koelkast en een fietsendrager meezeulen: de bagageruimte is ruim, met meer dan genoeg plek voor boodschappen, koffers of een kinderwagen plus toebehoren, zoals een heel grote pluche grijze muis. Past wel bij de auto….

Binnenin is het interieur netjes afgewerkt, met twee grote schermen bovenop het dashboard als blikvanger. Het systeem is modern, overzichtelijk en behoorlijk compleet, zeker in de wat luxere uitvoeringen. Verwarmbare stoelen, goed audiosysteem, adaptive cruise, rijbaanassistent – het zit er allemaal op, mits je een vinkje extra durft te zetten bij het bestellen.

Hij rijdt zoals hij eruitziet: comfortabel, voorspelbaar en niet bijzonder spannend. Maar dat is ook precies waar deze auto voor gemaakt is. Hij doet wat je van hem vraagt, zonder te zeuren of te verrassen. Geen auto voor puristen, wel voor mensen die gewoon elke dag een betrouwbare, zuinige en ruime auto willen. En dat mag best even gezegd worden.

Niet de auto waar je van droomt als je op zondagavond YouTube opent, maar wel eentje waar je op maandagochtend gewoon op kunt rekenen. En daarom wordt het dus een verkooptopper.