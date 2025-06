Kia gooit beste designelement van de Sportage overboord

De neus van de Kia Sportage is flink op de schop gegaan met de facelift.

Of je neus van de huidige Kia Sportage nu mooi vindt of niet, hij is in ieder geval heel herkenbaar. Dat is ook wat waard. Zowel overdag als ’s nachts kun je dit model in één oogopslag herkennen aan de boemerang-vormige LED-verlichting. Die gooit Kia echter overboord met de facelift.

Als je een déjàvugevoel krijgt: dat kan kloppen. In november schreven we ook al over de facelift van de Kia Sportage. Dat was echter de versie voor de Koreaanse en Amerikaanse markt, die langer is en er ook iets anders uitziet. Nu onthult Kia ook de Europese versie.

Pre-facelift Facelift

De boemerang keert dus niet terug met de facelift (we maken het grapje gewoon nog een keer). In plaats daarvan zien we verlichting die in lijn is met de EV-modellen. Daarmee is de auto meteen te herkennen als Kia, maar de Sportage verliest wel zijn eigen gezicht. Toch jammer.

Aan de achterkant is niet zoveel veranderd. De vorm van de achterlichtunits is nog hetzelfde, alleen de indeling van de LED-verlichting is anders. Ook de achterbumper is iets anders, maar dat zie je eigenlijk alleen als je het weet.

Naast de neus is ook het interieur van de Sportage flink onder handen genomen. Het is alsof je in een compleet nieuwe generatie plaatsneemt. Zo zien we een compleet nieuw stuur (in lijn met de andere modellen) en een nieuw panoramascherm. Ook het dashboard is anders vormgegeven, met ventilatieroosters die één horizontale lijn vormen.

Kia maakt weinig woorden vuil aan de aandrijflijnen, dus we gaan ervanuit dat die hetzelfde blijven. Momenteel kun je kiezen uit mild hybrid, full hybrid en plug-in hybrid. Je kunt de vernieuwde Sportage in het derde kwartaal bij de Kia-dealer om de hoek verwachten.