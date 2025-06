Concept AMG GT XX: 1.360 pk en extreem snel laden [Video]

Mercedes gaat de bakens verzetten met hun elektrische AMG, en hier is alvast het voorproefje.

Het is zover. Mercedes trekt eindelijk het doek van de elektrische AMG. Het is nog een concept, maar deze auto is niet puur voor de show. Dit is een technologisch hoogstandje, met techniek die ook daadwerkelijk in productie gaat. Maak kennis met de Concept AMG GT XX.

Nieuw design

De techniek van deze auto is belangrijk, maar het design moeten we ook even bespreken. Mercedes slaat hiermee namelijk weer een andere designrichting in. Sterker nog: schuin van achteren is de auto nauwelijks als Mercedes te herkennen, met de driedubbele ronde achterlichten. Alleen de grille is echt herkenbaar.

Het lijnenspel op de zijkant is ook niet wat we gewend zijn van Mercedes, maar het profiel is erg fraai. Met wat minder gekke fratsen (zoals de discobalk achterop) zou hier best een mooie productieauto van te maken zijn. Toevallig is er ook een elektrische vierdeurs coupé van Mercedes in aantocht, dus dat is goed nieuws.

Ook nog even het noemen waard zijn de velgen. Dit zijn namelijk ‘actieve aerovelgen’. In gesloten toestand bieden deze velgen optimale aerodynamica, maar ze kunnen ook opengezet worden voor koeling van de remmen. Dat is best wel geniaal.

Axiale fluxmotoren

Dan de aandrijflijn. Een van de USP’s van deze auto zijn de axiale fluxmotoren. Dit zagen we ook al bij de Vision One Eleven uit 2023. Die auto had overigens ook dezelfde oranje kleurstelling, geïnspireerd op de C111 prototypes uit de jaren ’70.

Waar EV’s normaalgesproken radiale fluxmotoren hebben, gebruikt AMG nu axiale fluxmotoren. De technische uitleg is een beetje ingewikkeld, maar axiale fluxmotoren zijn compacter, lichter én krachtiger. Ongetwijfeld ook duurder, maar dat is nu even niet van belang.

De Concept AMG GT XX heeft niet één, maar drie van zulke elektromotoren. Deze leveren gezamenlijk meer dan 1.000 kW, oftewel meer dan 1.360 pk. Daarmee zou deze auto een topsnelheid moeten halen van maar liefst 360 km/u.

Extreem snel laden

Misschien ben je niet zo geïnteresseerd in een miljoen miljard pk, maar deze auto heeft nog meer troeven achter de hand. De AMG GT XX kan ook extreem snel laden, met gemiddeld (!) 850 kW. Dat lees je goed: gemiddeld. Daarmee kun je 400 kilometer WLTP-range bijladen in 5 minuten. Dat begint heel erg op tanken te lijken.

Nu denk je natuurlijk: hartstikke leuk, een concept car met duizelingwekkende cijfers, maar wat hebben we daaraan? Het goede nieuws is: deze techniek gaan we binnenkort terugzien in productieauto’s. En ook nog op korter termijn. De elektrische AMG GT gaat volgend jaar in productie en krijgt axiale fluxmotoren. En het lijkt er ook op dat deze auto straks met iedereen de vloer gaat aanvegen bij het WK Snelladen.