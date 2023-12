Mariani CLS is heerlijke Ludenkarre

Met de Mariani CLS heb je eindelijk niet die vreemde bicolor eco-wielen. En gewoon een échte uitlaat.

Het is een beetje jammer dat de Mercedes-Benz CLS er niet meer is. De auto was een tijdje terug een enorme trendsetter. Een vierdeurs coupé op basis van een luxe E-Klasse. Waar de E-Klasse statig en functioneel was, was de CLS iets sexier en meer dynamisch. Normaal gesproken pure zwets, maar in dit geval klopte het wel.

De huidige generatie (de C257) is net aan zijn einde gekomen. Dus mocht je een nieuwe CLS willen hebben, dan is dat dus helaas niet meer mogelijk. Wel kun je de CLS ietsje aanpassen om de auto nog wat meer een moderne vibe te geven.

Ludenkarren

Natuurlijk kun je terecht bij Brabus, Lorinser of Väth, maar ook bij Mariani vechten ze om de gunst van de klant. Mariani is een oude bekende voor de betere conversies voor de Benz Ludenkarren. Een dikke Mercedes met Mariani-Umbau en MAE-velgen gold jarenlang als de top van de top. Een cocainedeal was niet compleet zonder een zo’n potsierlijk dikke Benz.

Tegenwoordig zijn ze een stuk meer ingetogen bij Mariani, getuige deze decent aangepakte CLS. Dit zwarte exemplaar is op een paar puntjes aangepast om net even wat beter voor de dag te komen. Het meest opvallend zijn natuurlijk die wielen. Nu is het altijd smaak, maar zeker een verademing dat het eindelijk geen bicolor wielen zijn voor een optimale rolweerstand. Je kunt kiezen uit 21 inch of zelfs 22 inch. Tip: 21 inch voldoende.

Meer vermogen

In plaats van de grootst mogelijk velgen, zorg eventjes voor een verlaging. Bij Mariani kunnen ze de luchtvering voor je aanpassen, zodat de auto et zo’n 2 tot 5 centimeter naar beneden gaat, afhankelijk wat je smaak en voorkeur is. De tuner uit Kalletal regelt het voor je.

Uiteraard gebeurt er ook voldoende onder de motorkap. Of tenminste, het effect is meer dan voldoende. Voor zowel de CLS450 als de CLS53 AMG heeft Mariani een digitale vermogensupgrade. De CLS450 gaat van 367 pk en 500 Nm naaar zo’n 415 pk en 600 Nm. Bij de CLS53 AMG stijgt het vermogen en koppel van 435 pk en 520 Nm naar 485 pk en 620 Nm. Daarnaast is de snelheidsbegrenzer verwijderd, dus je kan eindelijk lekker doorhalen op de Autobahn.

Tenslotte is daar ook een sportuitlaatsysteem. Deze lijkt een beetje op de blubberdikke AMG’s van 15 jaar geleden. Het zijn vier vierkante stortkokers. Ze zijn er niet alleen vervaarlijk uit, volgens Mariani klinken ze ook geweldig. Kortom, voldoende spulletjes om jezelf te trakteren met kerst!