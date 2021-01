Deze historische kentekenplaat kost anderhalf miljoen Euro - Autoblog.nl

Dat een Nederlandse kentekenplaat extreem duur kan zijn door belastingen weten we. Maar dat deze Australische kentekenplaat zeven cijfers waard is, heeft een kleurrijkere reden.

Ja het is vaak even een zure appel, zo’n Nederlands kenteken laten monteren op een leuke auto. Hoewel wij geen gepersonaliseerde kentekens hebben zoals bijvoorbeeld onze Belgische broeders, betalen we aan belasting door de neus voor zo’n gele plaat. Zeker als ‘ie op een een auto geplakt wordt met meer dan een kleine koffiemolen in het vooronder. Dan mag je zomaar tienduizenden Euro’s doneren aan de favoriete hobby’s van de politici die op dat moment aan het roer staan.

Sjeiks

In andere landen zijn er andere redenen waarom kentekenplaten extreem duur zijn. We kennen het eigenlijk vooral van de zandbak. De sjeiks die daar geboren zijn in een vat olie, weten daar vaak van gekkigheid niet meer wat te doen met alle kwartjes. En ja, als er dan net even geen Europese voetbalclub naar smaak te koop is, gooien ze de oliedollars maar stuk op kentekens met zo min mogelijk cijfers erop. Liefst ben je natuurlijk immers altijd de onvervalste nummer één in je leven.

Australië

Dat dit fenomeen ook speelt in Australië en daar zelfs een decennialange traditie heeft, wisten we echter niet. Maar bovenstaande exotische bordje, op een bij vergelijking vrij modale Mercedes-AMG C43 Estate, is naar verluidt 2,5 miljoen Australische Dollars waard. Volgens de huidige wisselkoers komt dat neer op een kleine 1,6 miljoen Ekkermannen.

Historische kentekenplaten

Er kleeft dan ook een lange en interessante historie aan het historische kenteken uit de Australische staat Victoria. De eerste kentekens in de staat werden uitgegeven in 1910, maar daarbij werd het nummer één (uit bescheidenheid?) overgeslagen. In eerste instantie werden alleen nummer twee tot en met nummer zes uitgegeven. De nummer twee was voor de Governor General en de andere nummers vielen ongetwijfeld in handen van andere notabelen.

Oneens

Pas in 1932 durfde men het aan alsnog de numero uno uit te geven. Doch de lokale politiechef, premier en Governor konden het er volgens de overlevering niet over eens worden wie het kenteken mocht gebruiken. Dus er werd er toch maar weer besloten dat niemand dat dan maar moest doen. Zodoende verdween het kenteken andermaal achter slot en grendel, in een kluis bij het Motor Registration Board.

Van veiling naar Saab

Pas in 1984 werd ‘ie daar weer uitgehaald en geveild voor keiharde Australische Dollars aan de hoogste bieder. Die hoogste bieder in kwestie, legde er toen al 165.000 Australische Dollars voor neer om de onbetwiste nummer één te zijn. Geinig is dat de auto’s waar het kenteken op gezeten heeft sindsdien grotendeels bekend zijn.

Nou verwacht je wellicht iets flamboyants als de eerste auto waar het kenteken op zat. Want ja, iemand die zulke waarde hecht aan zo’n nummer, zal dan ook wel een Lambo hebben ofzo. Doch het tegendeel is waar. De veilingwinnaar was duidelijk meer van het type inverted snob in plaats van het type koddige patser. Het kenteken prijkte aanvankelijk namelijk op een -jawel- Saab 9000 Turbo.

HSV, Ferrari, Porsche en Mercedes

Later wisselde het nummerbord meermaals van eigenaar en werd het onder andere gedragen door een Ferrari, Rolls-Royce, Holden Special Vehicles SV5000, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Carrera, Mercedes E55 AMG, Mercedes E63 AMG en nu dus door deze Mercedes C43 AMG.

Ekkerdollars

De exacte waarde van de VIC 1 blijft een inschatting, maar 2,5 miljoen Australische Dollar klinkt redelijk. Vorig jaar werd nummer 26 namelijk nog verkocht voor 1,1 miljoen Australische Dollar en in 2018 werd nummer 101 verkocht voor 510.000 AUD. Het is kennelijk echt een grote subcultuur in die contreien. Er is zelfs een Instagram account, waarop ook de dikke BMW 535i GT -gisteren nog te bewonderen in het aankoopadvies- te zien is van de nummer twee. Dit kenteken is kennelijk van een familie die ook de nummer 9, 90 en 900 heeft.

Enfin, als Max Verstappen dus een keer wil laten zien hoeveel hij echt van zijn zusje Victoria houdt, weet hij nu dus wat hem te doen staat…