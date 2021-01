Ziggo pakt gratis Formule 1 kijkers keihard aan - Autoblog.nl

Lekker Omroep Max kijken en daar niet voor betalen is er niet meer bij dadelijk.

Het onvolprezen Ziggo is een bron van vreugde en irritatie onder F1 fans. Aan de ene kant geeft de zender de Formule 1 in Nederland eindelijk de aandacht die het verdient. Aan de andere kant, vinden de diehard fans dat het af en toe wel een beetje veel ‘Omroep Max’ is. Zelf heb ik daar alleen bij vlagen last van overigens. Ik kan het feit dat er überhaupt serieuze aandacht voor de sport is op de Nederlandse TV wel waarderen. Oké bij Auntie Beeb was de F1 nog wat prettiger om naar te kijken, maar ja, die hebben de rechten al even niet meer.

Simpelste optie

Enfin, als je een F1 fan bent in Nederland en gewoon de simpelste optie wil hebben om F1 te kijken, ben je dus wel aangewezen op een Ziggo-abo. Althans, dat dacht je waarschijnlijk. Maar dat was dus kennelijk helemaal niet zo. Het enige wat je had hoeven doen, is heel eventjes Ziggo afsluiten. Daarna had je gewoon weer kunnen overstappen naar een spotgoedkope aanbieder en toch F1 kunnen blijven kijken. TotaalTV bericht namelijk dat voormalig Ziggo-klanten die hun abo hadden opgezegd, in veel gevallen Ziggo Sport en andere zender gewoon konden blijven bekijken.

Manuren kosten geld

Het zit namelijk zo: om de zenders weer uit te schakelen, moet er iemand van Ziggo fysiek langskomen om in de straatkast het kabelsignaal uit te zetten. Dat kost manuren en daarmee veel geld, dus besloot het bedrijf er vaak voor dit maar achterwege te laten. Daardoor konden voormalig Ziggo-klanten die overgestapt waren op iets anders gewoon ‘gratis’ F1 blijven kijken.

Ziggo Keihard afgesloten

Inmiddels ziet Ziggo er echter heil in wat harder de concurrentie aan te gaan. Nu RTL Duitsland volgend jaar stopt met gratis Krombacher reclame, zijn de F1 uitzendingen een nog groter voordeel ten opzichte van KPN en anderen. En omdat het analoge signaal de ban in wordt gedaan, grijpt het bedrijf de kans vaker aan om bij die werkzaamheden in de straatkast ook maar even de gratis zenders van de weggelopen klanten op zwart te zetten. Dus dan weten jullie dat. Stelletje zwartkijkers. Gewoon betalen, met uw Mars.