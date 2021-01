In dit land wordt de Tiguan R extreem zwaar belast - Autoblog.nl

We zijn niet alleen in Nederland! Ook in andere landen kunnen ze er wat van. Hier wordt de Tiguan enorm zwaar belast.

De autoprijzen van tegenwoordig gaan in principe nergens meer over. De reden daarachter is vrij eenvoudig. De overheid wil dat men in milieuvriendelijkere auto’s gaat rijden. Schone auto’s krijgen een beetje subisidie, vervuilende auto’s worden juist een stuk duurder.

In principe is er met dat beginsel niet heel erg veel mis. Het is vaak de mate waarin dergelijke maatregelen worden ingevoerd. We weten allemaal dat de Nederlandse overheid heel erg goed is in het zwaar belasten van relatief modale auto’s. Ook in Scandivië kunnen ze een flinke taks wel waarderen, maar er komen dus meer Europese landen bij.

Tiguan R zwaar belast

Zo bereikte ons het nieuws dat de Volkswagen Tiguan R in Frankrijk extreem zwaar belast gaat worden. Dat meldt Motor1.com. De Tiguan R is een van de eerste auto’s die in aanmerking komt voor de Ecologische Penalty. Omdat de Tiguan R zo ontiegelijk vervuilend is, ziet de Franse overheid zich genoodzaakt deze auto extreem zwaar te belasten. De Eco-penalty gaat namelijk zo’n 30.000 euro bedragen.

















Nu zullen sommigen denken: knallen ze er een V8 diesel zonder roetfilter in in Frankrijk? Eh, nee. Dat is juist het gekke. Bij een Ford Mustang GT 5.0 V8 of Nissan 370Z is het niet vreemd waarom ze zo zwaar belast worden. De CO2-uitstoot is relatief gezien erg hoog.

Modale crossover

Maar met de Tiguan R is dat een beetje vreemd. Het is een middenklasse crossover met een relatief modale 2-liter viercilinder motor (Er zit niet eens een vijfcilinder in). De transmissie is een efficiënte DSG. De 4Motion-vierwielaandrijving is in in principe altijd voorwielaandrijving, tenzij de voorwielen grip verliezen.

De Volkswagen Tiguan R kost in Frankrijk zo’n 56.900 euro. Met de Eco-penalty eroverheen kom je dan uit op 86.900 euro. De prijzen voor de Volkswagen Tiguan R in Nederland zijn nog niet bekend.