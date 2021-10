Bugatti Centodieci van 8 miljoen euro trotseert 50 graden Celsius

Weer of geen weer. Of juist te warm. De Bugatti Centodieci is lekker aan het buitenspelen.

Stel. Je baas geeft je de sleutels van een Bugatti Centodieci, om vervolgens 3 weken te mogen roadtrippen in de Verenigde Staten. Ja, dan knijp je toch even in je eigen arm of je niet aan het dromen bent. Deze droom is voor testrijders van Bugatti de normaalste zaak van de wereld. Het is namelijk onderdeel van het testprogramma dat de peperdure Centodiecio momenteel ondergaat.

Omstandigheden

Want of het nu een Kia Ceed is of een exclusieve Bugatti. Als je een auto in diverse delen van de wereld gaat verkopen, moet deze bestand zijn tegen allerlei omstandigheden. Van ijzige kou tot de bloedhitte van een woestijn. In dat kader nam Bugatti de Centodieci mee naar de VS. Omdat je in dit land op relatief korte afstanden allerlei weersomstandigheden kunt ervaren. Met een konvooi van Bugatti’s, waarvan één Centodieci prototype, ging het circus op reis. Het gezelschap is met drie Chiron Pur Sports en vier Chiron Super Sports niet kinderachtig.

Van koud naar warm, van hoog naar laag

Koude weersomstandigheden, extreme warme omstandigheden tot 50 graden Celsius. Lange afstand ritten, ritten op hoge snelheden, rijden op grote hoogtes. Het is allemaal onderdeel van het testprogramma. Op elk vlak moet de Centodieci uitstekend kunnen presteren. Het testteam van Bugatti bestaat voor deze missie uit 27 medewerkers.

De 8.0-liter W16 met vier turbo’s levert in de Centodieci een gezonde 1.600 pk. Naar de kleinste details wordt gekeken. Voorbeeldje. Met een snelheid van 320 km/u rijden in een omgeving van 45 graden Celsius, waarbij de airco op standje ijskast staat. Engineers kijken vervolgens hoe de motor presteert en of alles functioneert zoals het zou moeten functioneren.

De eerste klanten kunnen volgend jaar de sleutel van een eigen Bugatti Centodieci verwachten. Er worden er maar tien gemaakt. Kosten, acht miljoen euro exclusief belastingen.