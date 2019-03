Deze horloges zijn speciaal voor Bugatti-eigenaren

Het is twee voor één.

Bugatti heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met het juwelenbedrijf Jacob & Co. Dit is geen toevalligheid. Het automerk werkte voorheen samen met het luxemerk Parmigiani Fleurier. Na een samenwerkingsverband van 15 jaar gaat Bugatti in zee met een nieuwe partner.

De samenwerking werd aangekondigd door Bugatti CEO Stephan Winkelmann en Jacob & Co CEO Jacob Arabo op Baselworld 2019. Het partnerschap knalt er meteen een product uit. De twee partijen brengen in gelimiteerde oplage de Twin Turbo Furious Bugatti Edition op de markt. Klinkt inderdaad als een nieuw deel van de Fast & Furious-reeks, maar in dit geval gaat het om een horloge. Het uiterlijk is een verwijzing naar de recente Chiron 110 Ans. Jacob gaat 18 horloges maken van carbon fiber, 18 in rosegoud en drie met diamanten.

Het tweede aangekondigde product is de Bugatti Chrono Edition Limitée 110 Ans. Dit uurwerk staat stil bij 110 jaar Bugatti. Ook dit horloge is gelimiteerd, er komen er 110 van. Uniek aan dit horloge is de Franse vlag, de carbon behuizing en het feit dat het bandje is geïnspireerd op de motorkap van de Chiron. Prachtig feitjes voor op een verjaardag.