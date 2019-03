Parijse politie kiest Volkswagen, geen PSA of Renault

Duits spul in de Franse hoofdstad.

De liefde voor het eigen land is wat minder geworden onder de Franse politie. De vloot van de Parijse politie bestond onder meer uit de Peugeot 308 en Renaults, maar daar gaat nu verandering in komen. De nieuwe auto’s voor de politie betreffen Volkswagens.

De aanbesteding heeft met name met vergroening te maken. De politie van Parijs was met de aanbesteding zoekende naar (semi) elektrische auto’s. Daardoor konden de Fransen simpelweg niet shoppen bij PSA en Renault. De 508 plug-in hybride komt pas later dit jaar op de markt en ook van een Mégane plug-in hybride is nog geen sprake op dit moment. Volkswagen heeft daarentegen wel de nodige plug-in hybrides in het gamma. Daarom heeft de politie van Parijs besloten met de Duitsers in zee te gaan.

Het was niet zozeer een emotionele, maar vooral een noodzakelijke keuze. Parijs is aan het vergroenen en ook de overheid moet meedoen. Bij overheidsaanbestedingen van meer dan 20 nieuwe auto’s is het een eis dat de vloot duurzaam is. Om aan deze eis te voldoen koos de politie voor de volledige elektrische Volkswagen e-Golf en de plug-in hybride Passat GTE.

Volkswagen laat weten trots te zijn de aanbesteding te hebben gewonnen. Het is niet bekend welke andere merken in de race waren voor de politieaanbesteding van Parijs.