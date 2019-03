Porsche-werknemers krijgen recordbonus

Dat is een lekker extraatje.

Met het bekendmaken van de financiële cijfers over 2018 laat Porsche ook traditiegetrouw weten wat voor bonus de medewerkers van het automerk zullen krijgen voor de resultaten van dat jaar. Porsche geeft zijn medewerkers ieder jaar een beetje meer, want voor 2018 zullen de werknemers een dikke bonus van 9.700 euro bruto krijgen. Ter vergelijking, in 2017 kregen ze 9.656 euro bonus, in 2016 was dat 9.111 euro en in 2015 deelde de autofabrikant een bonus van 8.911 euro uit.

Van dat bedrag is 9.000 euro voor de werknemer, de overige 700 piek is voor de pensioenvoorzieningen. Niet alleen belangrijke piefen komen in aanmerking voor het leuke extraatje. Het merk keert de bonus uit aan alle 25.000 medewerkers van Porsche AG. De bonus zal over een maand bij het aprilsalaris uitgekeerd worden.

De leveringen namen met vier procent toe in 2018, de omzet nam met 10 procent toe en de winst was goed voor een stijging van vier procent. Het wereldwijde personeel nam met negen procent toe. Over de hele wereld werken meer dan 30.000 mensen bij Porsche. Dit jaar staat in het teken van de nieuwe 992 en de lancering van de Taycan. Zal de 2019-bonus de 10.000 euro bedragen? We weten het rond deze tijd, over een jaar.