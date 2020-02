Zo hard raakt het coronavirus de Chinese autoindustrie

Het effect van het coronavirus op de automarkt is waarschijnlijk groter dan verwacht.

Het coronavirus houdt China en de rest van de wereld al geruime tijd in zijn greep. Inmiddels is duidelijk dat de epidemie op veel meer vlakken gevolgen heeft dan alleen op de gezondheid. Ook de auto-industrie ontsnapt hier niet aan.

Fu Bingfeng, vicevoorzitter van de Chinese branchevereniging voor autofabrikanten, zegt tegenover Reuters wat hij voor effect verwacht. Dit is geen gunstig vooruitzicht. Bingfeng verwacht dat de verkopen met 10% zullen dalen in de eerste helft van 2020. Aanvankelijk werden de gevolgen nog iets minder somber ingeschat. Vorige maand werd namelijk gesproken over een daling van 2%. Als het lukt om het virus voor april te bedwingen verwacht Bingfeng een totale krimp van 5% over heel 2020.

Overigens ging het zonder het coronavirus ook al niet erg lekker met de Chinese automarkt. Toen daalden de verkopen met 8,2%. Dit had onder meer te maken met nieuwe uitstootregels en spanningen met de VS. De auto-industrie wendt zich nu tot de overheid. Ze vragen onder meer om gunstigere belastingregels en rentepercentages.

Het coronavirus treft niet alleen de Chinese auto-industrie. Wereldwijd beginnen steeds meer fabrikanten de gevolgen te ondervinden. En niet alleen omdat ze fabrieken in China hebben staan. Veel productiefaciliteiten buiten China zijn afhankelijk van Chinese onderdelen. Zo was Hyundai al genoodzaakt de productie van al hun Koreaanse fabrieken op te schorten. FCA moet mogelijk ook al een Europese fabriek gaan sluiten.

Foto: De Volkswagen Lavida, vorig jaar de bestverkochte auto in China

