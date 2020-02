Dit is de F1 bolide van AlphaTauri

De naamsverandering van Toro Rosso gaat gepaard met een compleet nieuwe livery.

Zoals het er nu naar uit ziet zal het deelnemersveld van de Formule 1 er niet veel anders uitzien dan vorig jaar. Zowel Mercedes als Ferrari en Red Bull hanteren nagenoeg dezelfde bestickering als vorig jaar. Zij kozen dus voor herkenbaarheid. Dat kan over het voormalige Toro Rosso niet gezegd worden: zowel de naam als de auto zijn totaal anders.

De eerste auto die de naam AlphaTauri mag dragen is gehuld in wit en donkerblauw. Het enige punt van herkenning is de stier in het logo. Om duidelijk te maken dat Scuderia AlphaTauri het nieuwe Toro Rosso is hadden ze ook juist kunnen kiezen voor dezelfde livery. Dat achtten ze echter niet nodig en daarom zijn ze voor een compleet nieuwe look gegaan. Waarschijnlijk passen deze kleuren beter bij het kledingmerk.

AlphaTauri is namelijk niet de naam van een externe sponsor, maar van het eigen kledingmerk van Red Bull. Dit merk is in 2016 opgericht en blijkbaar kon het nog wel wat extra naamsbekendheid gebruiken. Aan de presentatie van de nieuwe bolide ging ook een modeshow vooraf.

Qua bezetting is er weinig veranderd bij AlphaTauri ten opzichte van vorig jaar. De coureurs zijn nog steeds Danill Kvyatt en Pierre Gasly. Evenals de auto gaan ze dit seizoen in wit en donkerblauw gehuld.

De nieuwe verschijning, die AT-01 is gedoopt, zal volgende week voor het eerst in actie komen. Dan vinden de eerste testen plaats op het circuit van Barcelona.