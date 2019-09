Maar natuurlijk: er is weer een nieuwe Pagani

Een nieuwe dinsdagavond, een nieuwe Pagani. What else is new?

Als we kijken naar de hoeveelheid artikelen die we in de afgelopen jaren hebben geschreven Pagani (je vindt hier), dan zou je bijna denken dat Horacio en de zijnen intussen al honderduizenden auto’s gebouwd hebben.

Niets is minder waar, want zoals het een boutique-supercarbouwer betaamt, doen ze het heel erg rustig aan. Omdat er zoveel tijd tussen zit, heeft Pagani alle tijd om weer nieuwe dingen te bedenken voor hun bijzondere creaties, al dan niet in samenwerking met hun klant. Dit is hun laatste resultaat: de Pagani Huayra Imola.

De auto is gebouwd speciaal voor Oleg Egorov. Voor hem niet kent, het is de oprichter en eigenaar van het Russische TopCar Design. Deze man laat zijn Roebels graag rollen en is niet bang voor een beetje aandacht. Het resultaat is namelijk vrij bijzonder. Uiteraard is het gehele koetswerk van koolstofvezel, in dit geval vergezeld met oranje accenten.

De koolstofvezel skirts aan de zijkant zijn anders dan bij de gewone Huayra. Ook uniek is de hoodscoop aan de bovenkant. Een ander detail zijn de veel te grote spoiler en de nog immensere diffuser. Over de motorspecificaties is nog niets bekend, maar reken er maar dat de AMG-V12 meer dan vermogen vermogen (en koppel!) zal leveren. Het is overigens de eerste van de vijf Imola’s die gebouwd gaan worden. Die andere vier zullen er waarschijnlijk weer compleet anders uitzien, waardoor ze alsnog hier de revue zullen passeren.