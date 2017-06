Deze hybride Spanjaard heeft 1.000 pk

Spaanse concurrentie voor Koenigsegg!

In Le Mans werd de Boreas Project 1 aangekondigd en inmiddels is het apparaat officieel onthuld. Onder de kap ligt een aandrijflijn bestaande uit een middenmotor en een elektromotor. De elektrische range bedraagt 100 kilometer. Welke verbrandingsmotor er precies in ligt? Boreas houdt de lippen stijf op elkaar. Het enige dat de Spanjaarden kwijt willen is dat twee eigen ingenieurs het ding hebben opgevoerd.

Verder worden slechts 12 exemplaren gebouwd. Het zal je met dergelijke productieaantallen niet verbazen dat toekomstige eigenaren zelf mogen beslissen hoe hun auto’s precies worden samengesteld. Later deze maand zal het prototype z’n opwachting maken op het Goodwood Festival of Speed.

Nog effe over de naam. Die is geleend van de Griekse god van de noordenwind, perfect toepasbaar op een supercar dus. Ofzo. De vormgeving van de auto doet ons trouwens vaag denken aan die hitsige Jaguar C-X75. Aan de andere kant: de vorm van het echt snelle spul wordt in hoge mate gedicteerd door de windtunnel, daar hebben we al eens aandacht aan besteed.