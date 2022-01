Maken of kraken: Alpine A110 hybride met 400 pk

Een flinke powerboost voor de potente Alpine A110, maar dat haalt wel wat van het puristische karakter weg. Mag dat?

Anno 2022 kunnen we de term ‘puristisch’ haast wel overboord gooien. Bijna alles wordt inmiddels ten minste ondersteund door iets elektrisch en zo’n beetje alles wat het nog moet halen uit pure benzinekracht zit in het verdomhoekje. De Alpine A110 bijvoorbeeld, en dat is best jammer. Goed, de 1.8 turbomotor die achterin ligt is nou ook niet perse een 7.3 liter grote V8, maar zelfs dan wordt het vechten tegen de emissie-eisen.

Alpine A110 hybride

Misschien is een oplossing dichtbij. Letterlijk. Een bedrijf uit Dieppe – daar waar de Alpine-fabriek staat – is bezig met een Alpine A110 hybride. Het idee is eigenlijk erg simpel: de motor doet nog steeds de achterwielen en levert nog steeds 252 pk (of 292, het is niet duidelijk of het een A110 of A110S is) en vervolgens is er geknutseld met een li-ion batterij en een elektromotor. De batterij wordt onder de auto geplaatst en de elektromotor is er om de vooras aan te drijven. Een beetje knutselen om de motor en elektromotor in harmonie te laten werken et voilà: een Alpine A110 hybride, wat je min of meer kan interpreteren als een kleine Ferrari SF90.

400 pk!

Het resultaat is voorlopig in ieder geval al best prima: 400 pk en dus vierwielaandrijving. Wat dat met de prestaties doet is nog niet bekend, wel is bekend dat het past en dat het werkt. Het bedrijf genaamd TechnoMap is verantwoordelijk voor de ombouw en zij bouwden een functioneel prototype. Die functionaliteit wordt binnenkort getest en dan weten we of de Alpine een beetje opknapt van dit gecompliceerde staaltje engineering. Het klinkt in ieder geval als een lekkere upgrade.

Helaas gaat het wel een beetje ten koste van wat de Alpine A110 briljant maakt: een simpel, lichtgewicht, puristisch karakter. De batterijen en andere elektrische componenten gaan het leeggewicht niet bepaald ten goede komen en vierwielaandrijving is ook niet perse wat men zoekt in een sportief sportwagentje. Maar goed, het is dan eigenlijk ook gewoon een soort groot experiment. TechnoMap is dus druk aan het testen, ook gaan ze deze technologie toepassen in de Renault Mégane RS, die op dezelfde cijfers kan rekenen. De toekomst of verloedering van leuke auto’s? (via Les Informations Dieppoises)