Is dit de meest ondergewaardeerde hot hatch van Marktplaats?

We horen niet vaak mensen over deze hot hatch met MINI Cooper-genen en de naam van een coureur erop.

We zeggen wel vaker dat je de bekende voorbeelden van hete hatchbacks wel kent. Golf of 205 GTI, Leon Cupra, Civic Type R, MINI Cooper S, Mégane RS, Focus ST of tegenwoordig zelfs GR Yaris of Corolla. En natuurlijk Citroën. Tenminste, welke dan? Je kan wellicht een AX GTi of Visa Chrono opnoemen, maar een échte GTI-rivaal? Die was er wel hoor. Een Saxo of C2 VTS was echt wel leuk. Alleen je hoort er bijna niemand over.

Citroën DS3

Datzelfde geldt voor de opvolger van de Citroën C2 VTS. De Citroën DS3 was een idee uit dezelfde geest: een driedeurs C3 die net even iets meer het ‘leuke’ randje op zocht. Citroën schaarde het onder het nieuwe label DS, toen nog onderdeel van het merk zelf. En de DS3 moest direct scoren door enorm veel aankleding. Contrasterende kleuren tussen koets en dak, gekleurde velgen, bijzondere printjes op het dak, frivole interieurs: best een geinig ding. Ook kon het ding profiteren van de motorenfamilie die PSA samen ontwikkelde met BMW, de Prince-serie (VTI en THP).

Racing

Niet geheel onbelangrijk: de DS3 volgde ook de C4 op als de gedoodverfde rallyauto van het merk. Dankzij Sébastien Loeb was Citroën uiterst succesvol in die klasse en de DS3 moest dit voortzetten. Vandaar dat Citroën VTS (of VTR) verving met het label Racing voor de DS3. En voor de straat kwam er met de DS3 Racing een puike hot hatch. De 1.6 THP was goed voor 207 pk, aandrijving zat uiteraard op de voorwielen en het ding weegt maar 1.140 kg. En dan was er ook nog een special edition.

Citroën DS3 Racing S. Loeb

Want die Sébastien Loeb, die was wel uiterst succesvol. Van 2004 tot 2012 schreef de Fransman negen wereldtitels op zijn en Citroëns naam. Als soort uitzwaaimodel voor de DS3 Racing werd daarom net als bij de C4 de naam van Loeb gebruikt om de DS3 nog één keer te laten schitteren. Het was wel enkel een optisch feestje voor de al herkenbare Racing met zijn zwarte lak, oranje dak en bijzondere stickers: de Citroën DS3 Racing S. Loeb.

De Loeb-versie wisselde glimmend zwarte lak in op matzwarte lak, maar de accentkleur werd nu zo rood als de rallyauto’s. Deze kwam terug op het dak, de naafkapjes in de velgen en rondom de grille en de Citroën-chevrons. Wat de Racing S. Loeb echt bijzonder maakt is de bijzondere stickers op het dak met de prestaties van Loeb. Onafgebroken wereldkampioen sinds 2004, 808 koerswinsten, 67 overwinningen en 103 podia. En het gigantische nummer 8, voor acht wereldtitels. Wat ietwat jammer is, want het seizoen 2012 (net na de introductie van de DS3 Racing S. Loeb) schreef hij ook op zijn naam voor titel nummer negen. Dus dat getal onderschat de echte accolades van Loeb ietwat. Ach, konden ze ook niet weten.

Kopen

Eén van de redenen dat de Citroën DS3 Racing, S. Loeb incluis, niet zo populair is: ze zijn aardig beperkt. Citroën gaf al aan dat er maar een handjevol Racings gebouwd zouden worden, waarvan 200 stuks de Loeb-editie zijn. Daarvan zijn er vier origineel naar Nederland gekomen, al is het exemplaar op Marktplaats van vandaag een import uit België. Je zou verwachten dat het heet spul is, zo’n beperkte Citroën-hot hatch met race-inspiratie. Maar dat valt mee.

Dit exemplaar uit 2013 met 125.528 kilometer erop moet namelijk nog 7.450 euro kosten. Enerzijds zou je kunnen zeggen dat je meer verwacht voor een hatchback waar er maar 200 van zijn, op basis van eentje waar er maar 2.400 van zijn. Het recept klinkt immers ook erg leuk en het viert het grote succes van een belangrijke coureur. En ja, we kennen de gremlins rondom de 1.6 THP, maar tegenwoordig zijn de problemen wel dusdanig bekend dat een beetje preventief onderhoud een hoop plezier oplevert (dit blok is immers ook bekend uit de Cooper S). Geen garantie, wel een risicobeperking. Dat durf je wel, toch? In dat geval mag je terecht op Marktplaats.