Lamborghini Urus Mansory van Enzo Knol betrokken bij crash

De welbekende Lamborghini Urus met Mansory-pakket van Enzo Knol is betrokken geweest bij een crash.

De vlogger/YouTuber/influencer Enzo Knol ken je wellicht als topentertainer voor je kroost (of jezelf, wij oordelen niet), maar ook voor een voorliefde voor de SUV van Lamborghini. Na een flinke kilometerstand op een ‘normale’ Urus heeft hij een Urus S voorzien van het volledige Mansory Venatus S-pakket. Deze zwarte schim met rode- en CFRP-accenten valt nog meer (of minder?) op dan zijn vorige, die was maar normaal.

Urus van Enzo Knol heeft ongeluk

Maar dan stuiten we op onderstaande video die op TikTok gedeeld wordt. En daar zien we (niet heel goed want het is ’s avonds) de Mansory Urus van Enzo Knol achterop een sleepwagen.

De Instagrams van Enzo Knol en zijn vriendin Myron Koops bevestigen dat zij en de Lamborghini Urus betrokken geweest zijn bij de crash. Daaruit begrijpen we ook dat het Myron was die reed, maar ook de zoon van Enzo zat achterin de auto. En het belangrijkste: beide zijn ongedeerd gebleven. Volgens het verhaal dachten beide partijen dat het verkeerslicht op een kruising groen was, waardoor onverwacht de Urus ineens in de zijkant van de andere betrokken auto zat (wat de Volvo S60 bovenop de Urus op de sleepwagen zal zijn), maar ook daarin is de bestuurder ongedeerd gebleven. Omdat dus niet helemaal duidelijk wordt waarom beide partijen dachten voorrang te hebben, ligt de schuldvraag nog even open. Er is ook sprake van enorme schade, wat natuurlijk qua geld voor zo’n aangepaste Urus snel in de papieren loopt. Of we daar nog duidelijker beeld van krijgen, dat moet blijken.

Headerfoto: de Lamborghini Urus Mansory van Enzo Knol, door @dadamphotography op Autoblog Spots.