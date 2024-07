Dit zijn de duurste auto’s die dit weekend zijn geveild

Toch zaten er tussen deze dure auto’s best een aantal koopjes…

We schrijven vaak op voorhand over auto’s die geveild gaan worden, maar het is ook interessant om zo nu en dan te kijken wat auto’s daadwerkelijk opbrengen. Dit weekend werd er het nodige exclusieve spul geveild in Zwitserland, want daar vond de Bonmont-veiling van Bonhams plaats.

Helaas voor Bonhams bleven de grootste klappers van de veiling onverkocht. Dat waren een Reventon, een Reventon Roadster, een Centenario en een SA Aperta. Met name de beide Reventons zijn heel bijzonder, want daar zijn er in totaal maar 35 van gebouwd (waarvan maar 15 Roadsters). De auto’s moesten €1,4 miljoen tot €2 miljoen opbrengen, maar dat is dus niet gebeurd.

Toch is er nog aardig met geld gestrooid in Zwitserland, want er waren genoeg auto’s die wel geveild zijn. We nemen de top 10 met jullie door.

10. Porsche 991 GT2 RS (2018)

€269.678

Het is ‘gewoon’ een 911, maar dan wel de dikste versie. Uitgevoerd in Racing Yellow, met 16.173 km op de klok. De auto werd afgehamerd op 270k, wat eigenlijk een koopje is. In Nederland vind je ze namelijk niet onder de vier ton.

9. Lamborghini Diablo VT Roadster (2000)

€284.466

Het blijft een van de coolste sportwagens van de jaren ’90: de Diablo. We kijken hier naar de open versie, de Diablo VT Roadster, altijd met vierwielaandrijving. De auto is – zonder reserve – geveild voor €284.466 (twee ton minder dan de vraagprijs van de Diablo VT Roadster die bij Aaldering staat).

8. Ferrari Superamerica (2005)

€296.288

Nog een open Italiaan: de Superamerica, gebaseerd op de 575M. Ondank de gelimiteerde oplage van 599 stuks is ‘ie hoogstwaarschijnlijk minder zeldzaam dan de Diablo. Toch bracht deze auto meer op, want ja, het is een gelimiteerde Ferrari.

7. Ford GT (2006)

€373.361

Een auto die de laatste jaren gestaag in prijs gestegen is: de eerste generatie Ford GT (of de tweede, als je de GT40 meerekent). Het gaat hier om een van de 343 Heritage Editions, die af fabriek werden voorzien van de iconische Gulf-kleuren. €373.361 is geen geld voor deze auto, want er zijn dit jaar al meerdere exemplaren geveild voor rond de 6 ton.

6. Jaguar XJ220 (1994)

€402.993

Een iconische auto die gevoelsmatig al lang een miljoen had moeten kosten: de Jaguar XJ220. Toch is de auto nog altijd wat ondergewaardeerd in vergelijking met andere jaren ’90-iconen. Dit exemplaar had voor iets meer dan vier ton van jou kunnen zijn.

5. Ferrari 250 GTE (1961)

€474.074

De Ferrari 250 GTE is een van de ‘goedkopere’ 250-modellen, maar ook dit is een hele fraaie auto. Zeker als ‘ie uitgevoerd is (als enige 250 GTE) in Blu Ascot. Deze klassieker verkeert ook in prachtige conditie, dankzij een recente restauratie.

4. Lexus LFA (2013)

€533.334

De Lexus LFA heeft in relatief korte tijd de status van een moderne klassieker bereikt, niet in de laatste plaats dankzij zijn unieke V10. De auto komt van de eerste (Zwitserse) eigenaar. Die heeft in ieder geval meer gedaan dan er naar kijken, want er staat 27.646 km op de teller. De auto werd afgehamerd op €533.000, wat een hele schappelijke prijs is voor een LFA.

3. Ford GT (2018)

€752.567

Naast de oude Ford GT werd er ook een nieuwe geveild. De eigenaar heeft niet de behoefte gehad om erin te rijden, want met 120 km moet deze auto nog ingereden worden. Iemand heeft dus voor ‘slechts’ €750k een gloednieuwe Ford GT op de kop kunnen tikken.

2. McLaren Elva (2021)

€948.060

De Elva is een lastig te verkopen auto, want McLaren heeft de oplage tot twee keer toe naar beneden moeten bijstellen. Als het goed is zijn er nu 149 van gebouwd, waaronder dit exemplaar met een gave historische livery. Zo’n Elva blijkt toch nog €950.000 waard te zijn, maar dat is wel een half miljoen minder dan de nieuwprijs.

1. McLaren P1 (2015)

€995.490

Samen met de LaFerrari en de 918 is de P1 een van de meest iconische auto’s van het vorige decennium. Dit paarse exemplaar komt uit Oman en heeft 14.000 km afgelegd. Met een bedrag van net geen miljoen was dit de auto die het meest opbracht. Toch is ook dit relatief weinig, voor McLaren P1-begrippen. Al met al zullen er dus best wat tevreden kopers zijn geweest, dit weekend in Zwitserland.