Deze incognito aangepakte Taycan is nu duurder en lichter

Met een paar kleine wijzigingen kun je enorm veel effect bereiken. Maar met deze incognito aangepakte Taycan valt er bijna niets op, terwijl niets meer standaard is. Huh?

In veel gevallen willen mensen zien dat hun modificaties duidelijk merkbaar zijn. Dus dat je het kan voelen tijdens het rijden of kunt genieten het visuele aspect. Je gaat niet duizenden euro’s steken in modificaties waar je niets van kunt merken, nietwaar?

Maar dat is met de nogal incognito Porsche Taycan wel het geval. Het is een project van JÄGER, een Duits bedrijf van G & B. Het eerste dat ze hebben aangepakt zijn de wielen. Normaliter zijn wielen bij elektrische auto’s moeilijk lelijk. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste zijn de wielen een duidelijk punt om de auto te onderscheiden. En in veel gevallen is een lelijk ontwerp qua velg toch goed voor een paar kilometers aan range.

Incognito aangepakte Taycan

Deze velgen moeten je smaak zijn. Ze zijn echter gesmeed (dus erg licht) en schijnen ook goed te zijn voor de luchtweerstand. Of ze mooi zijn, is een tweede. Wel geeft deze incognito Taycan een iets meer bad-ass-uitstraling dan met de standaar de Taycan-patta’s. Achter de 21 ich velgen zijn er nu goeden remklauwen, want dat vind men chic.

Sommige delen wel, andere niet. Huh?

Als je goed kijk, zie je dat ze ook delen van het koetswerk hebben aangepakt. Zo is de neus nu helemaal van koolstofvezel. Ook de zijschermen aan de voorzijde zijn van het peperdure goedje gemaakt. De deuren en de achterklep dan weer niet, maar de rest daaromheen weer wel. Waarom? Geen idee. Wellicht dat een complete carbon-kit veel te duur zou worden.

Aan de techniek veranderde verder niets. Dus deze incognito aangepakte Taycan zal nauwelijks sneller zijn. Het is een Turbo S, dus met 761 pk en 1.050 Nm. Qua vermogen en koppel kom je dus niet zoveel te kort. De prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar het zal ongetwijfeld duur zijn.

