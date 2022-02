Taycan verkoopt beter dan alle benzineauto’s samen (!) in Noorwegen

Denk je dat er elektrische auto’s in Nederland goed verkopen? Dan ken je Noorwegen nog niet.

We lopen in Nederland niet achter de feiten aan als het om elektrische auto’s gaat. Maar er kan maar één iemand het beste jongetje van de klas zijn en dat is Noorwegen. Nergens ter wereld is het percentage EV’s hoger dan in Noorwegen.

En daar zijn ze trots op ook. De Opplysningsrådet for Veitrafikken (vrij vertaald: de Wegenverkeersinformatieraad) meldt dat de top 20 best verkochte auto’s van januari uit 19 EV’s bestaat. Op het totaal is maar liefst 83,7% van de geregistreerde auto’s volledig elektrisch.

Het meest opmerkelijke stukje statistiek is dat de Porsche Taycan meer verkocht dan alle benzineauto’s bij elkaar. Dit is niet iets wat we zelf uitgerekend hebben, maar de OfV brengt dit zelf naar buiten.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier alleen over benzineauto’s die geen hybride zijn. Ook was het verschil maar klein: er werden 181 Porsche Taycan’s geregistreerd tegen 175 benzineauto’s. Desalniettemin is dit saillant te noemen. De Noren hadden dit zelf ook niet zien aankomen, zo valt er in het persbericht te lezen.

In Nederland werden er in dezelfde maand 132 Taycan’s geregistreerd. Daarmee deed de Taycan het niet extreem veel slechter in Nederland, maar bedenk wel dat Noorwegen 12 miljoen inwoners minder heeft.

Procentueel was het aandeel van elektrische auto’s ook een stuk lager in vergelijking met Noorwegen. ‘Maar’ 1 van de 10 nieuwe auto’s die in januari een Nederlands kenteken kreeg was elektrisch.