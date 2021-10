10 elektrische auto’s met de grootste actieradius [2021]

Ieder jaar worden er weer nieuwe elektrische modellen voorgesteld die nog verder kunnen rijden. Dit zijn de 10 elektrische auto’s met de grootste actieradius van 2021

Of je nu moet tanken of moet laden. In beide gevallen is het irritant. Het voordeel van een EV is dat je nog tenminste thuis kunt laden, mits je een oprit hebt. Het fijnste is natuurlijk een grote actieradius. Zo hoef je zo min mogelijk die stekker erin te prikken.

Ontwikkeling

Met 300 kilometer ben je anno 2021 niet meer indrukwekkend. Je moet van betere huize komen als het gaat om elektrische auto’s met de grootste actieradiu. Er zijn zelfs EV’s vandaag de dag die een groter opgegeven rijbereik hebben dan een gemiddelde benzineauto. Een diesel verslaan zit er vooralsnog niet in.

Overzicht

Hieronder hebben we een reeks modellen staan van elektrische auto’s met de grootste actieradius van 2021. Een groot rijbereik betekent meestal een grote accu. En een grote accu betekent een pittig prijskaartje. Dat gaat in elk geval op voor een groot aantal auto’s in dit lijstje.

10. KIA EV6 Plus (528 kilometer)

De elektrische EV6 Plus met de 77,4 kWh batterij brengt deze achterwiel aangedreven auto maximaal 528 kilometer ver volgens Kia. Ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving, maar dan moet je enkele duizenden euro’s meer betalen.

9. Audi Q4 Sportback e-tron (528 kilometer)

Met zijn gestroomlijnde dak kom je met de Q4 Sportback e-tron nét even wat verder. Maximaal 528 kilometer als we Audi mogen geloven. Een 77 kWh groot accupakket is hier verantwoordelijk voor in het geval van de 40 e-tron. Zo stoer als het uiterlijk is, zo niet stoer ben je bij het stoplicht. Met een sprint van 8,5 seconden naar de honderd zal elke moderne hot hatch je het nakijken geven. Maar je zit wel lekker comfortabel.

8. Skoda Enyaq iV 80 (537 kilometer)

Precies wat je van een Skoda mag verwachten. Hij doet eigenlijk alles en probeert dit zo goed mogelijk te doen. Niet zo gek dat Nederlandse leaserijders voor de Enyaq kiezen wanneer ze de mogelijkheid krijgen. Het opgegeven rijbereik is maximaal 537u km voor de Enyaq iV 80 met de 77 kWh accu.

7. Polestar 2 Long range Single Motor (max 540 km)

Minder focus op sportiviteit. Meer focus op rijbereik. Met de Long range Single Motor kom je volgens Polestar 510 tot 542 kilometer ver. Dat is een behoorlijke afstand. Het vermogen is met 231 pk nog steeds prima. Deze elektrische auto beschikt over een 78 kWh groot accupakket. De prijs ligt 4.000 euro bovenop de instapper, de Standard range single motor.

6. Volkswagen ID.3 Pro S (553 kilometer)

De dikste uitvoering van de ID.3 is de Pro S met een opgegeven WLTP-range van 553 kilometer. Dankzij een 77 kWh accu heb je ook meteen de grootste batterij leverbaar in een ID.3. Komt met 204 pk en standaard 19-inch velgen. Een echte eye catcher dus.

5. BMW i4 eDRIVE40 (590 kilometer)

Een laag verbruik door zijn gestroomlijnde voorkomen, met toch lekker veel vermogen. Dat moet de i4 van BMW gaan worden in de eDRIVE40 uitvoering. De Duitse autofabrikant geeft een WLTP-actieradius op tot 590 kilometer. De eDRIVE40 accelereert nog altijd in 5,7 seconden naar de honderd dankzij 340 pk en 430 Nm koppel.

4. Ford Mustang Mach-E RWD (610 kilometer)

De Ford Mustang Mach-E begint je nu langzamerhand steeds vaker op de weg te zien. De versie met achterwielaandrijving komt volgens het automerk maximaal 610 kilometer ver op een lading. Dan moet je wel met heel samengeknepen billen rijden. In de praktijk zal de actieradius nog een stuk lager zijn in combinatie me wat sportiever rijgedrag. Wat toch wel bij een Mustang past. De actieradius van elektrische auto’s in dit lijstje neemt nu echt toe, aangezien we aangekomen zijn bij de top drie.

3. Tesla Model S Long Range (652 kilometer)

Hij gaat al bijna 10 jaar mee en is door de jaren heen aan allerlei updates onderheven. Dit neemt niet weg dat de Model S Long Range nog altijd heel goed meedoet. De Amerikaanse autofabrikant spreekt over een actieradius van meer dan 650 kilometer voor de elektrische sedan. Dat is enkel als je het vermogen niet volledig aanspreekt, want anders stort de range in.

2. Mercedes EQS 450+ (770 kilometer)

Mercedes schokte de wereld met de eerste elektrische luxe sedan. Schokte met indrukwekkende cijfers, maar ook een bijzonder uiterlijk dat niet bij iedereen goed in de smaak viel. Misschien even wennen? De prijs ligt ongeveer op het niveau van een S-klasse, waar je de EV ook wel een beetje mee kunt vergelijken. Luxe, innovatief en een uitgesproken voorkomen. Dat is de Mercedes EQS.

1. Lucid Air (836 kilometer)

Hij rolt inmiddels van de band en is dus niet alleen lucht, deze Lucid Air. In 2022 komt de elektrische auto naar Europa. Dan weten we ook wat de WLTP-actieradius gaat zijn. Voor nu moeten we het doen met de EPA, de Amerikaanse versie van de WLTP. Die zeggen dat je met deze EV maar liefst 836 kilometer ver kunt komen. Indrukwekkend!