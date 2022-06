Gasly rijdt 100% zeker F1 in 2023, team bekend

Goed nieuws voor fans van Pierre! Gasly rijdt 100% zeker in de F1 volgend seizoen.

Van alle coureurs op de startgrid, zit Pierre Gasly in een bijzondere positie. Hij rijdt voor AlphaTauri, dat is het juniorenteam van Red Bull. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de jonkies het kunnen proberen bij AlphaTauri en daar klaargestoomd kunne worden voor het echt werk. Nu Sergio Pérez bijgetekend heeft voor twee jaar (2023 en 2024) en Verstappen tot 2028 vastligt, weer Gasly dat promoveren voorlopig niet zal gebeuren.

Een transfer naar een ander team zou mogelijk zijn. Dat deed Carlos Sainz bijvoorbeeld ook toen er geen ruimte was bij Red Bull. Dan is er echter een ander issue en dat is dat alle goede teams al bezet zijn. De mindere teams hebben binnenkort wellicht een vacature, maar wil Gasly dat wel? Of kan de Fransman beter blijven?

Gasly rijdt 100% in F1

Volgens AlphaTauri teambaas Franz Tost is er geen twijfel over mogelijk. Volgens hem is het 100% bevestigd dat Gasly volgend jaar voor AlphaTauri rijdt. De oud-teambaas van de toen piepjonge Max Verstappen geeft aan dat er een valide contract is en dat daarmee de kous afgedaan kan worden.

In principe lijkt het ook de meest verstandige beslissing te zijn om volgend jaar nog een seizoen voor AlphaTauri te rijden. Niet alleen omdat hij daarvoor getekend heeft, maar ook omdat voor 2024 er meer open ligt.

Dan lopen er een paar contracten af. Daarbij is de AlphaTauri goed genoeg om af en toe mee te verrassen. Met een geforceerde move naar (bijvoorbeeld) Williams of Aston Martin raakt Pierre op een zijspoor, tenzij daar wonderen geschieden bij die teams.

Vreemde carriere

Pierre Gasly heeft er een beetje vreemde carrière erop zitten. De Fransman was succesvol in de karts, F4 (derde), Formule Renault (winnaar), Formule 3.5 (tweede) , GP2 Series (winnaar) en Super Formula (tweede).

Hij arriveerde in 2017 bij Toro Rosso, hij mocht vijf races doen aan het einde van dat seizoen. Na zijn eerste volledige seizoen kram hij bij Red Bull naast Verstappen te staan. Iets dat niet lekker uitpakte. Verstappen haalde podiums en won zelfs races. Gasly eindigde telkens ergens tussen P5 en P10. Sinds zijn demotie bij AlphaTauri rijdt hij aanzienlijk beter met onder andere een overwinning tijdens de GP van Italië 2020

