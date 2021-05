Deze instap-911 kost minstens een kwart miljoen - Autoblog.nl

Met de nadruk op minstens, want dat is nog maar het startbod.

Als je geld teveel hebt kun je dat stukslaan op een dure auto, maar je kunt het ook uitgeven aan een kunstwerk. Een kunstwerk heeft alleen hetzelfde nadeel als een huis: je kunt er niet in rijden. Althans, dat is meestal het geval. Af en toe komt er een kunstwerk voorbij waar je wel degelijk in kunt rijden.

Beschilderd

Het nieuwste rijdende kunstwerk is een Porsche 992. In tegenstelling tot de kunstzinnige Taycan waar we eerder dit jaar over schreven, is deze auto niet simpelweg gewrapt. Nee, deze auto is daadwerkelijk met de hand beschilderd door niemand minder dan Rich B. Caliente. Wie dat is? Geen idee, maar het schijnt een kunstenaar te zijn.

Jackson Pollock

Rich is vol Jackson Pollock gegaan op de Porsche 992. Het resultaat is dus een 992 die ‘verfraaid’ is met willekeurige verfstrepen. En nee, je zoontje van vier had dat niet gekund. Of misschien ook wel, bij nader inzien.

Instapper

Hoe dan ook, deze Porsche 992 Carrera – ja, dat is de instapper – wordt nu geveild als exclusief kunstwerk. En niet zomaar als kunstwerk, maar als NFT. Daarmee is deze Porsche de eerste ‘Art Car’ die als NFT wordt geveild.

NFT

Nu vraag je je wellicht af wat een NFT in vredesnaam is. Dit begrip verreist wellicht enige toelichting, want dit is een vrij nieuw concept. In ieder geval op Autoblog. NFT staat voor Non-fungible Token. Nu weet je nog niks, maar dat houdt simpel gezegd in dat het een digitaal bewijs van eigendom is dat wordt opgeslagen op de blockchain. Dit is gekoppeld aan bijvoorbeeld een digitaal kunstwerk.

Digitaal kunstwerk

NFT maakt het mogelijk om te handelen met een digitaal kunstwerk. Voorheen was dat lastig omdat er van een digitale kunst, in tegenstelling tot traditionele kunst, geen origineel is. Het digitale kunstwerk van deze Porsche wordt nu dus als NFT geveild.

Startbod

Deze Porsche is ook een fysiek kunstwerk, dus hoe zit dat dan? De winnende bieder krijgt dus de NFT plus de daadwerkelijk beschilderde Porsche. Daarvoor zal er wel diep in de buidel getast moeten worden. Het startbod is namelijk $305.911, omgerekend ruim een kwart miljoen euro. We beginnen te begrijpen hoe Rich aan zijn naam komt.