Deze Porsche Taycan is voor de welvarende hippie - Autoblog.nl

Deze unieke Taycan Art Car met Flowerpower-thema wordt binnenkort geveild.

Wie hippie zegt, zegt natuurlijk Volkswagen T1. Een Porsche lijkt wat minder bij het gedachtegoed van de hippies te passen, maar de Taycan is in ieder geval nog elektrisch. Dat past dan wel weer bij hippies.

Uiteraard beginnen we niet over hippies omdat het een EV betreft, maar vanwege de uitdossing van deze Taycan 4S. Dit exemplaar is niet even langs is geweest bij de lokale wrapboer, nee, hier is meer aan de hand. Dit is namelijk een Taycan Art Car. Deze Porsche is daarmee officieel verheven tot kunstobject.

Het project is een samenwerking tussen Porsche Zwitserland en de Amerikaanse kunstenaar Richard Phillips. Het lijkt erop dat de kunstenaar er zich met een jantje-van-leiden heeft afgemaakt. Hij heeft namelijk gewoon een schilderij uit 2010 genomen en dat op de auto geplakt.

Het zou nog bijzonder zijn als hij het kunstwerk met de hand had geschilderd, maar ook dat is niet het geval. Het kunstwerk is namelijk “afgedrukt op vinyl en vervolgens aangebracht met föhns”. Met andere woorden: het is gewoon een ordinaire wrap.

Toch is het de bedoeling dat de auto meer waard wordt van deze hippiewrap. De Taycan Art Car wordt namelijk volgende maand geveild door het gerenommeerde veilinghuis RM Sotheby’s. Normaalgesproken halen ze daar waarschijnlijk hun neus op voor gewrapte auto’s, maar voor deze Art Car maken ze dus een uitzondering.

De opbrengst is voor het goede doel, of in ieder geval een doel. Het geld gaat namelijk naar een organisatie die Zwiterse kunstenaars steunt. We staan er vaak niet bij stil als verwende Nederlanders, maar ook Zwitserse kunstenaars hebben het moeilijk in deze tijden.