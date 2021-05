Zo stoer zag je de Volvo XC40 nog niet eerder - Autoblog.nl

Is dit de droom van iedere Volvo XC40-rijder? Of juist de nachtmerrie?

Volvo’s zijn op twee manieren een veilige keuze. Ten eerste omdat ze eh… veilig zijn en ten tweede omdat je er weinig fout mee kunt doen. Het zijn degelijke auto’s die er goed uitzien en je stoot er niemand mee voor het hoofd. Dat maakt Volvo’s ook een tikkeltje saai.

Een Volvo die net wat hipper is dan alle andere Volvo’s is de XC40. Ten eerste omdat het een cross-over is en ten tweede omdat ‘ie een zwart dakje heeft. Dat is tegenwoordig vrij normaal op dit type auto, maar voor Volvo-begrippen is het toch best frivool. Het is daardoor momenteel de enige Volvo die niet als twee druppels water op een andere Volvo lijkt.

Desondanks is de XC40 nog steeds geen spannende keuze. Alleen al vanwege het feit dat het één van de bestverkochte auto’s van Nederland is. Gelukkig is er al sinds jaar en dag Heico Sportiv voor de Volvo-rijders die boven het maaiveld uit willen steken.

Deze Duitse tuner houdt het altijd subtiel, maar deze keer zijn ze zichzelf flink te buiten gegaan. Ze delen nu namelijk afbeeldingen van een behoorlijk extreme Volvo XC40. Deze is voorzien van extra brede wielkasten (mét popnagels), off-roadbanden, vier uitlaten en een heuse dakkoffer.

De auto staat ook op een bijzondere locatie, namelijk Mars. Volgens Heico is deze auto van de lokale bewoners en is hij op 15 mei aangetroffen door het Chinese ruimtevaartuig Tianwen-1. Een snelle blik op de kalender leert ons dat het géén 1 april is en Duitsers maken überhaupt geen grappen. Dan moet het dus wel waar zijn.

Voor degenen die niet op Mars wonen, maar op de planeet Aarde heeft Heico overigens ook accessoires voor de Volvo XC40. Die zijn alleen een stuk saaier.