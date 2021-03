SVO legt uit waarom er nog steeds geen rappe Jag I-Pace is - Autoblog.nl

We hebben al een tijdje niks gehoord over die rappe I-Pace, toch verzekert SVO dat ze er nog steeds aan werken.

Waar Jaguar vroeger vooral bekend stond om grace, pace and space, staan ze de laatste jaren ook bekend om hun rappe, snauwende supercharged V8-monsters. Deze SVR-modellen worden door de Special Vehicle Operations-afdeling gemaakt van JLR. We wisten al dat SVO aan een rappe I-Pace werkte. Al hebben ze sinds medio 2019 er niks meer over laten horen. De I-Pace rijdt immers al drie jaar rond. Genoeg tijd om er een snel model van te maken, zou je zeggen. SVO-baas Michael van der Sande legt nu aan het Australische Car Sales uit waarom het zo lang duurt.

Het antwoord is eigenlijk vrij makkelijk; niemand nodigde ze uit. Nederlander Van der Sande zegt dat ze pas laat bij de ontwikkeling van de I-Pace waren betrokken. Normaal willen ze juist vroeg bij de ontwikkeling aanwezig zijn, zodat ze bij het begin al kunnen sturen naar een SVR-model. Dan kunnen ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat bepaalde elementen zo ontwikkeld worden dat SVO er meteen mee aan de slag kan.

Omdat ze er pas later bij betrokken werden, is het volgens de SVO-baas nu lastiger om er een SVR van te maken. “Maar we zullen misschien alsnog iets doen met de I-Pace, omdat die auto nog veel leven in zich heeft.”

De Nederlander zegt niet daadwerkelijk dat er een I-Pace SVR komt, daarvoor zou het nog ‘te vroeg’ zijn. Maar SVO is er dus wel mee bezig. Misschien komt er dan eerder iets als een I-Pace R. Hij wilde daarom niet specifiek zijn over wat er met die rappe I-Pace gaat gebeuren. Wel zegt hij dat een SVR-meer kracht moet hebben dan een standaardmodel. Daarnaast moet het chassis worden aangepast en denkt hij aan elektronische snufjes als een e-diff en torque vectoring.

Wanneer we een rappe I-Pace moeten verwachten, blijft onduidelijk. Mogelijk krijgen we die volgend jaar al. Dan valt het samen met een mogelijke facelift die Car Sales noemt. De elektrische Jag levert nu maximaal 400 pk en 696 Nm.