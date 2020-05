Deze Jeep Wrangler mist het belangrijkste designelement

De Jeep Wrangler van Sterling Automotive is een Amerikaan met een Brits sausje.

De Jeep Wrangler is de auto die nog het dichtst bij de oer-Jeep staat. De Wrangler is misschien nog wel de enige auto in zijn soort. De Defender is namelijk grondig gemoderniseerd en de G-klasse is meer een PC-Hooftractor is geworden. Sterling Automotive ontdoet de Wrangler op vakkundige wijze van zijn USP. En ja, Sterling is net zo Brits als het klinkt.

Om te beginnen heeft Sterling Automotive hét kenmerkende aspect van de Wrangler verwijderd. We hebben het over de iconische grille met verticale spijlen. In zijn hele geschiedenis is Jeep daar nog bijna nooit van afgeweken. Sterling Automotive maakt er echter korte metten mee. Zij vervingen de grille doodleuk voor een exemplaar met horizontale spijlen. Wat nog niet eens zo slecht staat. Afwisseling van spijs doet eten, zullen we maar zeggen.

De Britten hebben het niet bij de grille gelaten. Ze hebben de hele auto onder handen genomen. De Wrangler heeft onder meer bredere wielkasten gekregen, een setje velgen van Pro Comp en een nieuwe afdekhoes voor het reservewiel. Alle onderdelen zijn in carroseriekleur gespoten, zodat de Wrangler er wat minder uitziet als een werkpaard.

Sterling Automotive heeft (begrijpelijkerwijs) ook veel aandacht besteed aan het interieur van de Wrangler. De stoelen zijn bekleed met geperforeerd leer en het dashboard en de deuren zijn voorzien van alcantara. Ook de schakelpook heeft een make-over gekregen. Hoewel deze Wrangler verder dan ooit van de Willy’s Jeep af staat, is deze wel afgebeeld op de pook.

Sterling Automotive heeft rijkelijk gestrooid met logo’s, inclusief Britse vlag. Daarmee laten ze er geen misverstand over bestaan: dit is een Wrangler op z’n Brits. Als je dit een ideale combinatie vindt: 60.060 euro graag.