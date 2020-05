De ex-Jon Olsson Huracán kan nu van jou zijn

Een supercar met opbergruimte, wat wil je nog meer?

Jon Olsson: we kennen hem als skiër, YouTuber, maar vooral ook als autoliefhebber. Hij gaat doorgaans als volgt te werk: hij koopt een auto, steekt er veel geld en moeite in om er iets unieks van te maken en verkoopt hem vervolgens weer. Daar kun je wat van vinden, maar feit is dat hij een aardige reeks originele creaties heeft neergezet.

Op de een of andere manier vinden deze auto’s telkens hun weg naar Nederland. Vier exen van Jon Olsson zijn namelijk aan een Nederlander verkocht en zijn G-klasse werd hier omgebouwd. Nederland en Jon Olsson blijkt niet altijd een goede combinatie te zijn. Zijn RS6 werd namelijk gestolen en verbrand en zijn Murciélago werd in puin gereden.

De Huracán van Jon Olsson heeft gelukkig zijn periode in Nederland wel overleefd. Of dat ook zo blijft hangt af van de volgende eigenaar. De auto staat sinds gisteren (opnieuw) te koop bij Hoefnagels. De Huracán staat sinds 2017 op gele platen en heeft inmiddels 26.000 km op de klok. Daarvan zijn er slechts 3.800 van Jon Olsson.

De auto is voorzien van de inmiddels veelvuldig geïmiteerde handelsmerken van Jon Olsson: de camouflage-wrap en de dakkoffer. Er is ook onder de motorkap aan gesleuteld want de Huracán beschikt over 888 pk in plaats van 610. Dankzij de Akrapovic-uitlaten is de V10 goed te horen.

De Huracán Jon Olsson Edition mag weg voor €294.500. Jon Olsson zelf heeft er geen winst op gemaakt, want hij verkocht hem destijds voor €250.000. Tel daar een kleine halve ton aan BPM bij op en je komt uit op dit bedrag. Als je in het achterhoofd houdt dat Jon Olsson zo’n €350.000 in de auto heeft gestoken is dat een schappelijke prijs.

Met dank aan Marc voor de tip!