F1 ook in gesprek met circuits die niet op kalender staan

Chase Carey laat weten welke opties er overwogen worden.

Als het Formule 1-seizoen nog doorgaat- en daar begint het steeds meer op te lijken – wordt het in ieder geval totaal anders dan gepland. Races in december, twee races op hetzelfde circuit en races op circuits die niet op de kalender stonden: we moeten nergens van opkijken.

Gisteren deelde Liberty Media de kwartaalcijfers van de Formule 1. Zoals te verwachten viel was er weinig aanleiding voor een feestje. Er kon namelijk een kleine 200 miljoen euro minder winst worden opgestreken ten opzichte van vorig jaar. Uiteindelijk was er in Q1 van 2020 nog 36 miljoen binnengekomen.

Het gaat nu echter niet om de kwartaalcijfers maar om de bijbehorende toelichting. Daarin liet grote baas Chase Carey namelijk weten wat er dit seizoen wel en niet tot de mogelijkheden behoort. We zullen de conclusie alvast verklappen: er behoort weinig niet tot de mogelijkheden.

Er was de afgelopen tijd al het een en ander te doen rondom circuits die niet op de F1-kalender stonden. Zo boden onder meer de Hockemheimring, Portimao en Imola zich aan. Sommigen zagen het niet gebeuren dat de F1 deze circuits ook opeens in overweging zou nemen. Het probleem is namelijk niet per se een te kort aan circuits. Er zal eerder een overschot aan circuits zijn. Aan de andere kant: meer opties kan de puzzel ook makkelijker maken.

Zo lijkt de Formule 1-organisatie er ook over te denken. Chase Carey laat namelijk weten dat ze ook in gesprek zijn met circuits die niet op de planning stonden. Carey wil er zeker van zijn dat alle opties onderzocht zijn. Dat het seizoen alsnog niet doorgaat sluit Carey ook nog altijd niet uit. Hij noemt het echter wel een “onwaarschijnlijk scenario.”

Volgens de huidige planning trapt het seizoen 5 juli af in Oostenrijk. Het is de bedoeling dat de tweede race daar eveneens plaatsvindt zegt Carey. In juli en augustus zal er in Europa geracet worden. Het circus zich vervolgens verplaatsen naar Azië in september en oktober. In oktober en november zal de F1 vervolgens in Amerika neerstrijken. In december zal het seizoen in Bahrein en Abu Dhabi afgesloten worden. Dan is iedereen met de Kerst weer klaar.