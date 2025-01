Hieruit blijkt dat Nederlanders écht niet kunnen rijden

Steeds meer auto’s krijgen te maken met een auto-ongeluk in Nederland.

Komt het door ons gezamenlijk rijniveau? Of misschien door de wildgroei aan 30 km/u-wegen? Wat de achterliggende reden ook is, het aantal auto-ongelukken in Nederland blijft jaarlijks stijgen. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat die Independer op dook. Dit is trouwens de data van 2023. Verzekeraars wachten mogelijke bezwaren af voordat ze de data doorsturen naar RWS. Vandaar dat het even duurt voordat alle informatie binnen is.

Net als de voorgaande jaren is ook weer in 2023 het aantal ongevallen gegroeid. Waar er in 2022 nog 122.036 ongelukken waren, ging dat aantal in 2023 naar 134.005 ongelukken. Da’s een stijging van 8,9 procent. Gelukkig lijken de meeste ongelukken mee te vallen. Bij 82,2% van de ongelukken melden de betrokkenen alleen blikschade.

Nederlanders kunnen écht niet rijden

Opvallend is dat in de meeste gevallen niet duidelijk is wat de wegsituatie is van de plek waar het ongeluk plaatsvond. Bij de ongelukken waarvan we het wel weten, gebeuren de meeste ongevallen op een rechte weg. Je zou denken dat rechte wegen juist het gemakkelijkst zijn om op te rijden. Kruispunten met vier of drie wegen zijn ook populaire crashlocaties.

Onbekend (35,7 procent) Rechte weg (34,1 procent) Kruispunt met vier wegen (12,4 procent) Kruispunt met drie wegen (8 procent) Bocht (5,8 procent) Rotonde (3,9 procent) Rechte weg met gescheiden rijbanen (0,1 procent)

Gevaarlijkste provincies

Je kunt je voorstellen dat er meer auto-bewegingen zijn in de Randstad dan in Friesland of Drenthe. Het is dan ook niet verrassend dat in Zuid-Holland de kans op een auto-ongeluk het grootst is. Wel neemt het aantal ongevallen in de rustigere provincies aanzienlijk toe. In Flevoland steeg het aantal auto-ongelukken met 19,3 procent, in Friesland met 17,9 procent en in Drenthe met 16,4 procent.

Zuid-Holland (88,8 ongevallen per 10.000 inwoners Noord-Brabant (77,7 ongevallen per 10.000 inwoners) Gelderland (74 ongevallen per 10.000 inwoners) Limburg (73,1 ongevallen per 10.000 inwoners) Noord-Holland (72,4 ongevallen per 10.000 inwoners) Utrecht (72,1 ongevallen per 10.000 inwoners) Overijssel (68,8 ongevallen per 10.000 inwoners) Zeeland (68,7 ongevallen per 10.000 inwoners) Flevoland (66 ongevallen per 10.000 inwoners) Groningen (62,8 ongevallen per 10.000 inwoners) Drenthe (61,8 ongevallen per 10.000 inwoners) Friesland (57,3 ongevallen per 10.000 inwoners)

Nederlandse gemeenten met meeste ongelukken

Kijken we nog lokaler, dan blijkt dat het extra opletten is in de gemeente Ouder-Amstel. In deze gemeente, met ongeveer 14.000 inwoners, vonden ruim 600 ongelukken plaats. Daarmee steekt deze gemeente ver boven de overige Nederlandse steden en dorpen uit. Bekijk hieronder of jouw gemeente in de top 10 zit!