Zeven klassiekers die je altijd al wilde in één koop!

Koop je jeugddromen allemaal in één keer! Zeven klassiekers op Marktplaats die je altijd al wilde in één koop!

Soms staan er advertenties op Marktplaats dat je even twee keer moet kijken of je het wel goed ziet. Bijzondere auto’s, zeldzame auto’s, rare auto’s. Maar deze keer is het een advertentie voor zeven auto’s tegelijk. Auto’s die we allemaal wel zouden willen hebben. Wat dan weer goed uitkomt, want je moet ze ook in één koop aanschaffen.

Het gaat hier om een eigenaar die met pijn in zijn hart afstand wil doen van zijn klassiekerverzameling. Hij heeft er geen tijd meer voor en daarom wil hij in één keer van maar liefst zeven klassiekers tegelijk af.

Zeven klassiekers op Marktplaats

De auto’s staan al een paar jaar stil in een geïsoleerde droge ruimte. Op zicht goed gestald, maar als ze al een tijd niet hebben gereden zullen ze wel technisch moeten worden nagelopen.

Dan zouden ze op zich gewoon moeten rijden als we de advertentie zo lezen, maar gewoon wegzetten en de waarde laten oplopen kan natuurlijk ook. In ieder geval moet je de verzameling in zijn geheel aanschaffen. Op vragen over losse auto’s wordt niet gereageerd staat er dreigend in de advertentie.

Volkswagens

Zeven auto’s dus. Waaronder vier Volkswagens. Het betreft een Volkswagen Golf 1 GTi uit 1983 met 170.000 kilometer op de teller. Die moet nog wel even gerestaureerd, maar gerestaureerde wielen zitten er wel al bij. Onder de kap een 2.0 liter Golf 3 motor.

Ook een Volkswagen Golf 2 GTi staat er tussen. Uit 1989 en maar liefst zo’n drie ton op de teller. Van buiten al helemaal aangepakt, opnieuw gespoten en afgebouwd. Voorzien van een schuifdakje, even nalopen en genieten maar.

Nog een Golf, maar dan een “gewone” 1.3 uit 1987. Niets bijzonders onder de zon, maar wel prima te gebruiken als donorauto voor een GTi.

De laatste Volkswagen is een Corrado 2.0 uit 1994. De enige auto uit de jaren 90 in de aangeboden collectie. Op de klok staan 173.000 kilometers. De auto is in originele staat, inclusief gerestaureerde wielen.

Opel Kadett GSi Cabriolet

Een Opel Kadett in goede staat is tegenwoordig al een zeldzaamheid. Laat staan een GSi, die ook nog eens een cabrio is. Deze parel is uit 1989, origineel Nederlands en er staat 140 duizend kilometer op de klok.

Met de Kadett wordt nog altijd in de zomer gereden, al is momenteel de brandstofslang bij de tank wel lek. Dat moet dus wel even eerst gemaakt voor je er zelf mee kunt gaan toeren. Het cabriodak is overigens goed, aldus de verkoper.

Renault 5 GT Turbo

Stiekem de favoriet van ondergetekende. De kilometerstand is rond de 170k, de auto is uit 1988 en hij is al eens helemaal aangepakt en gespoten. De buitenkant is dus helemaal klaar voor gebruik. Van binnen is er nog wel wat te doen.

Onder de kap een Volvo motor, dat komt vaker voor. Ook in de koop een setje ongerestaureerde originele wielen.

Peugeot 205 GTi

Nummer zeven in het aanbod is een fijne Peugeot 205 GTi hot hatch. Nou ja, er moet nog wel heel veel aan gebeuren, zo valt in de advertentie te lezen. De auto is uit 1986, is helemaal compleet met de originele wielen, maar dus wel een project.

Staat jouw droomauto er ook tussen? Dan moet je de rest er dus bij nemen. Bekijk zelf ook even de advertentie op Marktplaats want de verkoper wil graag een goed bod voor alle zeven klassiekers. Maak jij ze weer fabrieksnieuw?

Met dank aan de tip van Koen!