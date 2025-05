De Volvo EX40 is goedkoper geworden!

De Volvo EX40 heeft een nieuwe instapper gekregen en is daarmee goedkoper.

Goed nieuws voor als je in de markt bent voor een volledig elektrische Volvo EX40, maar de instapprijs net wat te hoog vond. Het instapmodel is flink goedkoper geworden. Nou ja, niet het voormalige instapmodel maar de introductie van een nieuwe: de EX40 Essential.

Volvo EX40 Essential is de instapper

Voorheen lag de vanafprijs op 45.995 euro voor de EX40. Volvo heeft de EX40 Essential voor € 42.995 in de prijslijst gezet. Daarmee is het model enkele duizenden euro’s goedkoper geworden.

Maarrrrr. Is dit een kaalgeplukte kip, of valt dat allemaal wel mee? Dat laatste. Je krijgt standaard 19-inch lichtmetaal, achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, Dual-zone climate control en High Performance audio. Dat is allemaal wel prima. Er zijn vier kleuren om uit te kiezen en je kunt nog los wat opties aanvinken zoals 19-inch Diamond Cut velgen en All Season banden.

Twin Motor

De Volvo EX40 Essential is gebaseerd op de Single Motor. Met de toevoeging van een nieuwe instapper introduceert Volvo ook een nieuwe Twin Motor-versie. Dit betreft een serieuze upgrade ten opzichte van de Single Motor Extended Range-uitvoering (252 pk).

Met de Twin Motor ga je naar 408 pk en 670 Nm koppel. Voor € 2.000 extra sprint je van 0 naar 100 km/u in slechts 4,8 seconden, wat aanzienlijk sneller is dan de 7,3 seconden van de Single Motor. Ik zou voor dat verschil altijd die twee mille op tafel gooien. Het rijbereik is wel minder: 540 km voor de Twin Motor in vergelijking met 575 km voor de Single Motor Extended Range.

De Twin Motor-versie komt beschikbaar vanaf het Core-uitrustingsniveau, wat de prijsdrempel voor een EX40 met AWD behoorlijk verlaagt. Waar je eerder nog minimaal € 56.495 kwijt was, kost deze nu vanaf € 50.995.

Kortom. Met de uitbreiding van het gamma is de Volvo EX40 er weer wat aantrekkelijker op geworden, waarbij met name de instapper interessant kan zijn. Wie wel diepe zakken heeft en het zich kan veroorloven kan shoppen voor een Volvo ES90 Launch Edition.