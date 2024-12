De eerste Tesla Cybertruck staat te koop in Nederland!

De eerste Cybertruck van Nederland staat in Oisterwijk.

De veelbesproken Tesla Cybertruck maakte eerder dit jaar al een kleine rondreis door Nederland, maar die auto is inmiddels al lang weer vertrokken is. Nu is er een Cybertruck gearriveerd die voorlopig ook in Nederland blijft. Deze auto staat namelijk te koop bij een Brabants autobedrijf.

Nu staat er al langer een Cybertruck te koop in Nederland, maar die toko heeft de auto helemaal nog niet staan. Ze schijnen wel bezig te zijn om er eentje naar Nederland te halen, maar een ander bedrijf heeft nu de primeur. Du Parc uit Oisterwijk heeft daadwerkelijk een Cybertruck naar Nederland gehaald.

De Tesla Cybertruck is tot op heden leverbaar in twee uitvoeringen: de gewone AWD en de idioot snelle Cyberbeast. Het gaat hier om de ‘normale’ Cybertruck All-Wheel Drive, met een 100 kWh accu en een actieradius van circa 547 km. Het gewicht? 2.995 kg.

Je mag de Cybertruck dus nog rijden met rijbewijs B (zolang je de laadbak niet volgooit met meer dan 500 kg), maar het probleem is het kentekenbewijs. De Cybertruck heeft nog steeds geen Europese typegoedkeuring. Even langs Oisterwijk gaan voor een proefritje is er dus ook niet bij.

Overigens staat er in Tsjechië wel een Cybertruck op kenteken, die aan de regels voldoet door middel van rubberen strips op de scherpe randen. Zoiets is in Nederland misschien ook te proberen via de individuele typegoedkeuring van de RDW, maar we hebben het vermoeden dat daar wel hogere eisen gesteld worden.

Enfin, je kunt nu in ieder geval een Tesla Cybertruck kopen in Nederland, wat je er verder ook mee doet. Du Parc vraagt er €189.888 voor, maar dat is met 19% btw. Met de Nederlandse btw kom je uit op een bedrag van €193.079. Voor dat geld krijg je een fabrieksnieuwe Cybertruck, met slechts 88 km op de teller.