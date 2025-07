Dikste SLK ter wereld staat voor €99.500 (!) te koop in Nederland

Bijna een ton voor een 20 jaar oude SLK? Jazeker!

Als je een scherp geprijsde occasion zoekt moet je vooral niet bij Leitner zijn, maar ze weten iedere keer wel ongelooflijke pareltjes in handen te krijgen. Zo hebben ze nu een unieke Mercedes SLK 55 AMG in de aanbieding. En als we zeggen uniek, bedoelen we ook echt uniek.

Een roadster in zakformaat met een 5,4 liter V8, dat is sowieso al een bommetje. Brabus dacht echter: dat kan gekker. Het blok werd opgeboord naar 6,1 liter. In plaats van 360 pk heeft de Brabus-versie 455 pk. Dit is geen bommetje meer, maar een zwaar explosief.

Hoeveel exemplaren er gebouwd zijn is niet bekend, maar dat moeten er extreem weinig zijn. Er staat geen enkel exemplaar op de spotwebsites en op de occasionmarkt kun je ook tevergeefs zoeken. Maar nu staat er dus eentje te koop, gewoon in Nederland.

Het mooie is: dit is geen foute bak, zoals veel moderne Brabussen. Deze auto is juist uitgevoerd in een zeer stijlvolle kleur – Havanna Metallic – met een prachtig bruin lederen interieur. Kleuren zijn sowieso zeldzaam op een SLK 55 AMG, dus dit maakt de auto nog een stuk gaver.

De uiterlijke aanpassingen zijn ook subtiel. De Brabus heeft een andere diffuser, uitlaten en side skirts, maar daar blijft het bij. Wel zijn er natuurlijk nog de 20 inch Monoblocks, maar die staan de SLK uitstekend.

Ondergetekende is groot fan van de SLK 55 AMG én van bijzondere kleurtjes, dus dit is absoluut een droomauto. Helaas is dit exemplaar nogal prijzig. Met 63.000 kilometer op de teller wil Leitner er €99.500 voor hebben. Dat is extreem duur, want voor €40.000 heb je ook al een nette SLK 55 AMG. Maar potverdorie, wat is ‘ie lekker.