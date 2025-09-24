Koop dit heerlijke jaren ’90 guilty pleasure

Welkom bij het Foute Uur.

Een iconische auto uit de jaren ’90 met een aftermarket bodykit, paarsroze lak en dito velgen. Dat klinkt heel slecht op papier, maar in werkelijkheid is dit een übercoole auto. Misschien een béétje fout, maar ook heel cool.

De auto in kwestie is een Lamborghini Diablo, die onder handen is genomen door Affolter. Dit was de Zwitserse Lamborghini-importeur, die niet bang was om een eigen sausje over de auto’s te gieten.

Puristen vallen misschien over de bodykit, maar met de paarse kleur is in ieder geval niks mis. Integendeel, dit is juist een van de gaafste kleuren voor een Lamborghini Diablo. Deze kleur werd gelanceerd op de Diablo SE30, waarmee Lamborghini destijds hun 30-jarig bestaan vierde.

Dit is géén SE30, maar wel een ‘Evolution GTR’, zoals Affolter deze auto doopte. De Zwitserse tuner heeft de auto voorzien van een compleet nieuwe bodykit. Deze is behoorlijk over the top, maar sluit wel mooi aan op het originele lijnenspel. Daar kan Mansory nog een hoop van leren.

Het meest in het oog springende ‘detail’ is de spoiler. Die is duidelijk geïnspireerd op de Ferrari F50, maar staat nog verrassend goed op een Diablo. De auto is tevens voorzien van een Remus-uitlaatsysteem, met vier uitlaten naast elkaar.

Bij zo’n uitbundig uiterlijk hoort natuurlijk een opvallend interieur. Op dat vlak stelt deze Diablo ook niet teleur. Het interieur is van top tot teen uitgevoerd in blauw alcantara. Waarschijnlijk is dat niet eens het werk van Affolter, Lamborghini leverde zelf dergelijke interieurs af fabriek.

Je begrijpt dat er weinig soortgelijke Diablo’s rondrijden. Naar verluidt hebben tien exemplaren deze Evolution GTR-upgrade gekregen. Veilinghuis Broad Arrow verwacht dat deze auto goed is voor €370.000 tot €480.000, wat aanzienlijk meer is dan de doorsnee Diablo. Of die prijs gerechtvaardigd is weten we niet, maar hij is wel heel cool. Of hadden we dat al gezegd?