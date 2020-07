Alle AMG Black Series op een rij: lijstjesvoer!

We zetten even alle Mercedes AMG Black Series op een rij. Lekker wakker worden met veel, heel veel paardenkrachten!

Zoals inmiddels bekend is begon AMG als Mercedes tuner. Ook racete AMG met diverse Mercedessen. De twee vonden elkaar telkens meer en meer, waardoor er ook diverse AMG producten via de Mercedes kanalen konden worden aangeschaft.

Kleine oplage

AMG heeft zich altijd bezighouden met kleine oplages van aangepaste Mercedessen (lees hier alles over de geschiedenis van AMG) In de jaren ’90 kwam daar behoorlijk verandering. Meer soorten kregen een AMG-behandeling en van 1999 was AMG onderdeel van Mercedes. Het resultaat: nog veel en veel meer AMG-modellen. Goed nieuws natuurlijk voor de liefhebber.

AMG Performance Studio

Maar daardoor liet AMG wel weer een gaatje vallen voor echt bijzondere gevallen. Daarvoor werd de AMG Performance Studio geopend. Een aparte afdeling in Affalterbach waar AMG zich kon concentreren op speciale wensen van vermogende klanten.

Daarnaast maakt AMG Performance Studio bijzondere gelimiteerde oplages. Veel Special Editions werden (en worden) bij de AMG Performance Studio gebouwd. Ook als je aparte verzoeken hebt, kunnen ze je bij de AMG Performance Studio helpen: denk aan een bijzondere kleur, afwijkende hardware of apart leer.

Maar het beest tot de verbeelding sprekende producten zijn toch wel de Black Series, waar AMG zich echt bezig kan houden met wat een AMG een echte AMG maakt. Onlangs is de AMG GT Black Series onthuld, dit zijn zijn voorgangers:

Mercedes-Benz SLK55 AMG Black Series (R171)

2006

100 exemplaren

Een auto die we veel te vaak vergeten, simpelweg omdat ‘ie niet zo goed was, was de eerste Black Series. Daar is een beetje context bij nodig. De opgepompte SLK kwam uit in 2007 en kon het opnemen tegen de Porsche 911 GT3. De AMG Performance Studio was net geopend en dit was hun eerste project, waarmee ze duidelijk een beetje haast hadden.

De basis van de hardware was absoluut aanwezig. Onder de kap huisde een 5.4 liter grote M113 V8 die een beetje het midden met twee enkele bovenliggende nokkenassen (per cilinderbank), twee bougies per cilinder en 24 kleppen in totaal. De timing van die kleppen werd gewijzigd, het uitlaatspruitstuk en de uitlaat. In combinatie met een gewijzigde ECU resulteerde dit in 400 pk, 520 Nm en een enorm lekker kabaal.

Om de auto lichter te maken is er gebruik gemaakt van een koolstofvezel dak en je zit beter in Recaro schaalstoelen. Ondanks de aanwezigheid van alle hardware, leek het potentieel er niet uit te komen. Toch, het is een geweldige hot rod en waar de auto er in 2006 over-the-top uitzag, toont het model nu juist lekker dik. Uiteindelijk zijn er slechts 100 van gebouwd, alhoewel er diverse andere SLK’s zijn gebouwd die qua specificatie niet wezenlijk anders zijn.

Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series (C209)

2009

500 exemplaren

Vaak weet je pas hoe goed je het hebt gehad, als je het niet meer hebt. Waar de eerste Black Series niet helemaal uit de verf kwam, was de CLK63 dat wel. De AMG Performance Studio had nu net even wat meer tijd om met de auto bezig te zijn. De basis was de CLK 63 AMG. Bij die auto viel op dat de motor wel heel erg de dominerende factor was.

Bij AMG besloten ze daarom het vermogen slechts beperkt te laten stijgen: 510 pk in plaats van 476 stuks. Het koppel was nog altijd 630 Nm, maar was nu iets later beschikbaar: pas bij 5.250 toeren in plaats van 5.000. Er werd vooral wat gedaan aan de wegligging. De CLK63 Black Series kreeg een instelbaar onderstel mee, evenals kleverige Pirelli P Zero Corsa banden, 19″ gesmede velgen, sperdifferienteel en serieuze spoorverbreding.

Om het gewicht relatief laag te houden, werd de achterbank verwijderd en waren sommige onderdelen uitgevoerd in koolstofvezel. Het interieur was wat kaler en functioneler met briljante schaalstoelen. Ook leuk, de begrenzer werd verlegd van 250 km/nu naar 299 km/u.

Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series (R230)

2010

350 exemplaren

Laten we er niet omheen praten: ook de SL65 AMG Black Series is een draak van een auto. Het is een belachelijk slechte SL: weinig comfort, geen klapdak en enorm vulgair. Maar als je zo naar de SL65 AMG Black Series kijkt, mis je het punt. Deze auto is een ode aan de enorme AMG M275 V12. De SL65 AMG werd aanzienlijk lichter en de V12 aanzienlijk sterker dankzij grotere turbo’s en nieuwe wastegates. Inlaat en uitlaat werden ook aangepast, waardoor de SL65 AMG Black Series 670 pk leverde. Het maximale koppel was begrensd op 1.000 Nm.

Deze combinatie zorgt voor een paradepaardje van AMG: koppel. Op de Autobahn is het waarschijnlijk nog steeds een van de snelste auto’s die je je maar kunt voorstellen. Vanuit elke versnelling, bij elke snelheid: de SL65 AMG Black Series zal altijd versnellen. Van 0-100 km/u duurde 3,8 seconden, afhankelijk af je kon voorkomen dat de achterbanden (Dunlop Sportmaxx GT) doorspinnen. De topsnelheid was begrensd op 322 km/u. Net als de huidige Porsche 911 had de SL65 AMG Black Series achter (20″) grotere wielen dan voor (19″).

Het zal onduidelijk zijn waarom juist deze auto gebruikt werd voor de Black Series behandeling. Voor een circuit-georiënteerde auto waren er weinig circuits waar de auto uit de voeten zou kunnen komen, Le Mans of Monza waarschijnlijk.

Mercedes-Benz SLS AMG Black Series (C197)

2012

150 exemplaren

Eigenlijk was de SLS een enorme mispeer. Ondanks dat Mercedes het stellig ontkent, is de auto in met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in samenwerking met Chrysler ontwikkeld. Het is de laatste stuiptrekking van Daimler Chrysler: de SLS en Dodge Viper moesten het platform delen, maar met gebruik van eigen motoren. Kijk maar naar de proporties, die zijn krek eender. Ook het platform, packaging en architectuur vertonen veel te grote overeenkomsten.

In dynamisch opzicht was de auto te veel een Dodge: weinig verfijnd, veel overstuur en matige controle. Heel erg vermakelijk, dat dan weer wel. Met de Black Series verzette AMG Performance Studio een enorme hoop werk. De motor werd iets opgekrikt (naar 630 pk) maar het meest bijzondere was de veel betere body-control en strakkere handling. Alsof der auto vanaf de basis opnieuw ontwikkeld was, wat bijna het geval was, overigens.

Wat ook opvallend was, is dat deze Black Series juist minder koppel had dan het standaard model. De gewone SLS had namelijk 650 Nm aan trekkracht, evenals de GT. De Black Series moest het doen met 635 Nm. Echter, kijkend naar Newtonmeters per kilogram, was het gunstiger voor de SLS Black Series.

Mercedes-Benz C63 AMG Black Series (C204)

2012

800 exemplaren

Het meest recente Black Series project van de AMG Perofrmance Studio was tot voor kort 8 jaar oud. De C63 AMG Black Series was in feite de opvolger van de CLK63 AMG Black Series. Het was de zwanenzang voor de 6.2 liter grote 6.3 motor.

Net als de CLK is het niet echt een logische auto. De ‘gewone’ AMG is juist zo leuk omdat het een perfecte mix is voor dagelijks gebruik en een beetje sporten. De C63 AMG Black Series is die ietwat vadsige wielrenner die stiekem erg snel is.

Natuurlijk, een 911 GT3 RS is veel beter voor het circuitwerk, maar de RS is ook wel heel erg serieus. De C63 AMG Black Series is voor de aspirant coureur die een GT3 RS kon kopen, maar liever lol wil hebben op trackdays dan. Het was de bedoeling om er 650 stuks van te bouwen, maar vanwege de enorme vraag werden het er 800.

Mercedes-Benz AMG GT R Black Series (C190)

2020

Aantal exemplaren onbekend

En zo zijn we aanbeland bij de laatste Black Series. De AMG GT Black Series. Het is een raszuivere Black Series in de zin dat ze bij AMG er heel erg veel aan hebben verpsijkerd. Opmerkelijk, want de AMG GT is in basis al een, eh, AMG. Ze hebben hun eigen visie op de sportwagen aangepast.

De AMG GT Black Series zal echter niet als een typische AMG klinken. De 4.0 V8 krijgt de toevoeging ‘LS2’ mee, wat overigens niets met een GM V8 te maken heeft. De V8 heeft een flatplane krukas zal dus aanzienlijk minder ‘Amerikaans’ en meer ‘Italiaans’ klinken. Prijzen zijn nog niet bekend, maar in Groot Brittannië is de richtprijs zo’n 330.000 pond.

Dit was mijn spreekbeurt.