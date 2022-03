Wolff: “Eerder dalende brandstofprijs dan 8ste titel Hamilton”

Toto Wolff ziet de kansen op een snelle achtste titel voor Hamilton somber in.

Lewis Hamilton miste vorig jaar een uitgelezen mogelijkheid om officieel de koning van de F1 te worden. De Britse Sir heeft al de meeste poles en zeges op zijn naam. Zoals bekend moet hij het record der records echter nog steeds delen met de Rekordmeister, Michael Schumacher. Hamilton én de vader van Mick hebben immers beiden zeven titels achter hun naam staan.

Maar niet getreurd, nadat er even twijfel over was bleek dat Hamilton dit jaar namelijk gewoon terugkwam om het nog een keer te proberen. Met fris elan en meer agro dan ooit, kon het alsnog gaan lukken met de nieuwe W13. Probleem is alleen, die auto gaat tot op heden nog niet zo goed. De Silberpfeil stuitert alle kanten op door porpoising. Daarnaast zijn er twijfels over de kracht van de motor op de nieuwe E10 brandstof. Alle teams met Mercedes-motor zijn namelijk verdacht traag. Nou waren Williams en Aston Martin vorig jaar ook al een beetje, maar het is nu nog erger en daarbij zit McLaren er ook niet lekker bij.

De kansen voor Lewis om alleenheerser te worden, zijn daarmee op het oog flink geslonken. Dit is ook de mening van Toto Wolff. Kwaliteitspublicatie Bild vroeg Toto namelijk of hij denkt dat benzine (in Duitsland) eerder weer 1,50 Euro zal zijn, of dat Lewis zijn achtste titel wint. Wolffs antwoord signaleert ofwel dat hij heel veel vertrouwen heeft in de OPEC, ofwel dat hij weet dat het een lastig verhaal gaat worden voor Lewis dit jaar:

Poh, moeilijk te zeggen. Ik denk niet dat de olieprijs veel gaat veranderen in de toekomst. Maar als de OPEC besluit de productie op te voeren kan het snel gaan. Dus dan zeg ik toch maar dat die lagere benzineprijs er eerder is. Toto Wolff, voelt de pijn aan de pomp

Gisteren in de kwalificatie, lag Lewis er al na Q1 uit. George Russell deed het wat beter. Hij wist zich op het nippertje Q3 in te werken en start vandaag als zesde. Nog altijd is dat niet bepaald een resultaat waarmee je denkt dat Mercedes snel voor zeges zal vechten. Toch denkt Russell nog dat als Mercedes de porpoising op kan lossen, de W13 in theorie nog een winnaar kan worden. Geloof jij er nog in? Of denk je dat het voor Lewis bij zeven titels blijft?