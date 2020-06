Deze Lamborghini heeft geen kont en een vreemde naam

Wat de naam van deze Lamborghini met stierenvechten te maken heeft, is ons niet geheel duidelijk.

De Autoblog Supercar Week is al twee dagen voorbij, toch geeft Lamborghini nog een lekkere toegift mee. Al noemen ze het zelf geen supercar, maar een Hyper Car. Hypercar of niet, we kunnen sowieso zien dat deze Lamborghini nogal bruut is. Voor zover we iets kunnen van deze gemodificeerde Aventador zien dan. Want de auto zit helemaal onder de camouflage.

Maar voor we het over de auto zelf hebben, noemen we eerst de naam. Lamborghini’s hebben immers vrijwel altijd wel ‘emotionele’ namen die iets te maken hebben met stierenvechten. Neem die Aventador, of de Huracán. Soms breken de Italianen echter met die traditie, zoals bij de SC18 Alston. En de SCV12 die ze vandaag tonen, lijkt weer zo’n vreemde uitzondering te zijn.

Die vreemde naam is wel te verklaren: SC staat voor Squadra Corse waarmee Lamborghini voor deze bolide heeft samengewerkt. En die V12 slaat op de.. eh… V12 die onder de motorkap van deze Lambo werkt. En dat gaat niet zomaar een V12 worden, maar dat moet de meest krachtige V12 worden die Lamborghini heeft gebouwd. Ooit.

Het zou zomaar kunnen dat dit verhaal voor sommige lezers wat bekend voorkomt. Wij schreven namelijk eerder al over deze Lamorghini-hypercar. Nu hebben de Italianen er echter meer over bekendgemaakt. Zo krijgt de SCV12 een gemodificeerde sequentiële versnellingsbak met zes verzetten, zoals Lamborghini eerder al gebruikte voor de Huracán Super Trofeo EVO. Deze stuurt de minimaal 830 pk’s naar de twee achterwielen.

De track-only SCV12 krijgt daarnaast een aerodynamisch ontwerp dat is geïnspireerd door GT-raceauto’s. Daardoor zien we van de zijkant een lang, glibberig ontwerp, met een joekel van een achterspoiler. En daardoor lijkt de auto ook nauwelijks een kont te hebben, om de airflow niet in de weg te zitten.

Lamborghini maakt ook alvast bekent ‘een paar dozijn’ stuks van deze SCV12 te maken. Hoeveel euro’s je moet neerleggen, zeggen ze niet. Wel zegt Lambo dat je speciale rijlessen krijgt om de SCV12 op het circuit onder de knie te kunnen krijgen. Wat wel een fijn idee is, in zo’n gefocuste Lamborghini. Ergens deze zomer willen de Italianen de auto officieel onthullen, dan horen we ook of die SCV12-naam blijft hangen of niet.