Europese autoverkopers: Dit jaar wordt écht heel dramatisch

Dit jaar is voor de Europese autoverkopers al nogal dramatisch begonnen, daardoor ontstaat er de vraag hoe heel 2020 er dan uit gaat zien.

Aan het begin van dit jaar waren de vooruitblikken nog aardig neutraal. Zo dacht de Europese autoverkopersvereniging ACEA dat er dit jaar zo’n 2 procent minder auto’s verkocht zouden worden in de EU. Minder auto’s verkopen is natuurlijk nooit zo fijn, maar het is nog een tamelijk bescheiden dipje.

Toen kwam echter het coronavirus en konden alle enigszins positieve gedachten wel even de deur uit. Neem april: toen werd er in Nederland 53 procent minder auto’s verkocht dan een jaar eerder. In mei was het verschil zelfs praktisch 60 procent. Een flinke dip dus, waarbij het nog maar de vraag is wat de rest van het jaar gaat doen.

Daar heeft ACEA nog eens goed over nagedacht. En daardoor denken zij nu dat er in heel Europa niet eens tien miljoen nieuwe auto’s over de metaforische toonbank gaan. In plaats daarvan denken zij dat er 9,6 miljoen nieuwe auto’s verkocht gaan worden. Dat is maar liefst 25 procent minder dan vorig jaar.

Natuurlijk klinkt 25 procent beter dan de gigantische dip van 76,3 procent die we op Europees niveau in april zagen. Dus ACEA gaat er vanuit dat de autoverkopen nog flink gaan plussen. Maar het blijft een enorm dieptepunt. Volgens de organisatie is het zelfs de grootste daling die de Europese autosector ooit heeft gezien. Een dramatisch scenario dus, waarbij de organisatie hoopt dat de EU en overheden optreden om er iets aan te veranderen.

Waar zitten ze zelf aan te denken? Nou, ‘aankoopprikkels’ en slooppremies, bijvoorbeeld. De ACEA is niet de eerste partij die voor een sloopregeling is. In Nederland kwamen BOVAG en de RAI Vereniging bijvoorbeeld al eerder met hetzelfde idee. Tegelijkertijd staat zo’n sloopregeling wel onder vuur. Zo zijn er geluiden van onderzoekers die stellen dat zo’n sloopregeling helemaal geen zin heeft.

Maar de vraag van ACEA is wel logisch: een kwart minder auto’s betekent immers een dramatische daling qua inkomsten voor de Europese autoverkopers. En dat wil een autoverkopersorganisatie natuurlijk wel anders zien. Maar of de politiek gevoeliger is voor de ACEA of voor wetenschappers? De tijd zal het leren…

Foto: Wereldrecord BMW i8 Roadster Afleveren! van @Row1, via Autojunk.nl.