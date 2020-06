Zoveel is jouw autoverzekering vorig jaar gestegen

Althans, zoveel is je autoverzekering gemiddeld gestegen. Want we kunnen (nog) niet in jullie bankrekeningen kijken.

Het betalen van de autoverzekering. Niemand vindt het leuk, toch doet (bijna) iedereen het. Of het nou het uiterst minimale WA is, of de duurdere allriskverzekeringen: gemiddeld betalen we 977 euro. Per jaar. Dat is wat abo-vergelijker Independer zegt. En dat is 6 procent meer dan een jaar eerder.

Maar goed nieuws voor de jongeren, voor deze groep is de stijging wat minder zwaar. Relatief gezien, dan. Hier stegen de premies gemiddeld 5 procent. Het is maar de vraag of de jongeren hier wel zo blij mee zullen zijn, aangezien het alsnog om forse bedragen gaat.

Zo betaalt een jongere dit jaar gemiddeld 1.656 euro aan verzekeringspremie. Tachtig euro meer dan vorig jaar. In 2015 betaalde een jongere nog maar 1075 euro. Dat betekent dat in vijf jaar tijd de premie voor de autoverzekering van een jongere is gestegen met 54 procent! Als het zo doorgaat, maken jongeren gemiddeld in 2025 maar liefst 2550 euro over naar hun verzekeraar. Dat is 212,52 euro per maand! Dat geeft een jongere veel liever uit aan bier, of een betere auto.

Voor dit bizarre bedrag is uiteraard een verklaring. Jongeren hebben minder rijervaring en maken dus veel meer brokken. Dat geld moet ergens vandaan komen, dus moeten deze jongeren meer betalen voor hun autoverzekering. Voor wie zich afvraagt hoe groot het verschil is; gemiddeld genomen betalen jongeren (18-24) 56,58 euro per maand meer voor hun autoverzekering.

En dan heb je nog de groep 65-plussers. Je weet wel, die groep waarvan een deel nu met verlopen rijbewijs rondrijdt. Bij deze groep is de premie het minst hoog gestegen, namelijk met 3,6 procent. Gemiddeld betaalt deze groep jaarlijks 613 euro voor de autoverzekering. Dat is ruim duizend euro minder dan jongeren. Met andere woorden: de volgende keer dat je als jongere bij opa of oma op bezoek gaat, hoef je je niet bezwaard te voelen als ze je een leuk zakcentje aanbieden. Zo te zien kunnen ze het immers toch wel missen.

