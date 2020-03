Lamborghini onderwerpt hypercar aan eerste testen [video]

Dat klinkt ons als muziek in de oren.

Lamborghini komt dit jaar met een extreme hypercar. Dit zal de krachtigste auto ooit van het merk worden. Het slechte nieuws is dat de auto niet op de openbare weg te zien zal zijn. De auto is enkel en alleen bedoeld voor het circuit. Dat is dan ook de plek waar de nieuwe Lamborghini onlangs zijn eerste luidruchtige testkilometers maakte.

Omdat het om een circuitauto gaat is Squadra Corse, de racedivisie van het merk, betrokken bij de ontwikkeling. Zij werkten eerder ook mee aan de one-off SC18 Alston. Voor de zoveelste keer dient de Aventador als basis.

De basis mag dan bekend zijn, alles wijst erop dat daar weinig van terug te zien zal zijn. Eerder gaf Lamborghini al een teaserfoto vrij (te zien boven het artikel), waarop niet veel bekende elementen te zien waren. In de nieuwe teaservideo kunnen we nu een aantal details wat beter bekijken. Ook hier is weinig Aventador in te herkennen.

De Italianen laten de auto alleen nog van heel dichtbij of juist van ver weg zien. Bovendien is de hypercar nog gehuld in camouflage. Hoe de auto er dus in al z’n glorie uit komt te zien blijft nog even een verrassing. Wat geen verrassing meer is: het geluid. Dat de auto fenomaal klinkt is namelijk al duidelijk te horen in de video.

Dat het met de soundtrack wel goed zit is niet verwonderlijk. De Lamborghini wordt namelijk aangedreven door een ongeblazen 6,5 liter grote V12. Die moet goed zijn voor een vermogen van 830 pk. Aangezien dit nog net iets meer is dan de 820 pk van Sián, wordt dit de sterkste Lambo ooit.

De naam is nog niet bekend. Autocar spreekt van SVR. Of dit klopt gaan we als het goed is later dit jaar zien, als het doek officieel van de auto getrokken wordt.