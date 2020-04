Mercedes S600 Pullman is de langste luxe occasion van NL

Jazeker, met deze Mercedes S600 Pullman kun je bij aan social distancing doen ín een auto.

Tom Cruise in het echt tegenkomen (Wat is ‘ie klein!), Lana Del Rey live zien (en horen) optreden of het starten van een Porsche 718 met viercilinder. Het zijn van die dingen nogal heel erg tegen kunnen vallen.

Zitten in een limousine hoort daar absoluut bij. Natuurlijk moet je het een keer gedaan hebben om het te ervaren. Het is een uniek type auto waar je eigenlijk alleen in zit tijdens een afstudeer- of vrijgezellenfeest. Misschien ook nog als volgauto in een rouwstoet, maar dat zijn de momenten. Nu kan het gek klinken, maar zitten in een standaard limousine valt eigenlijk echt heel erg tegen.

Deceptie

Het is een deceptie. We hebben het over limo’s op basis van de Chrysler 300C, Cadillac Seville/DTS en Lincoln Town Car. Dat soort auto’s. Ja, ze zijn lang en er is zit meer ruimte in, maar op basis daarvan is een een vrachtwagen een betere keuze dan een camper. Veelal is de afwerking niet al te best en het materiaalgebruik ook te wensen over. Voor een feestje is het wel geinig, maar echt luxe? Nee, daar is geen sprake van.

AMG

Dat is in deze Mercedes-Benz S600 Pullman occasion wel even anders. De auto staat bij Auto Leitner in Alkmaar. Waarschijnlijk als een soort aanvulling op een klassieke 600 Pullmann ‘Grosser’. Dit is namelijk een S-Klasse voor zes personen. In plaats van een aftermarket conversie zijn de heren van AMG er zelf mee aan de slag gegaan. AMG was rond deze periode net ingelijfd door Mercedes en met dit project konden ze laten zien wat ze in huis hadden. De Pullmann is aanzienlijk langer dan de standaard S-Klasse van de W220-generatie.

Enorme wielbasis

De wielbasis bedraagt namelijk meer dan vier meter: 4,06 meter om precies te zijn. Dat is zeventig centimeter meer dan de standaard S600 L. Die ruimte is natuurlijk helemaal en alleen voor de achterpassagiers. Deze moeten wel even kijken hoe ze elkaars knieën kunnen ontwijken, want de beschikbare ruimte moet even gedeeld worden. Maar dat maakt verder niet uit, het gaat om de luxe en die is in deze Mercedes véél beter voor elkaar dan een verlengde Amerikaan.

Twaalfcilinder

Onder de kap huist een 5.8 liter V12 met 36 kleppen in totaal. Jazeker een zogenaamde ‘drieklepper’. De W220 S600 was aanvankelijk niet heel erg krachtig: met 367 pk en 530 Nm zijn op zich geen verkeerde waarden, maar voor een twaalfcilinder was het niet echt heel erg veel. Zeker niet als je je bedenkt dat dit gevaarte minimaal 2.500 kilogram weegt.

Duur en goedkoop

Dit exemplaar wat in Nederland te koop staat, is niet heel erg goedkoop en toch ook weer wel. In absolute zin is 175.000 euro (dat is de vraagprijs) enorm veel geld. Maar de witte S600 is dan ook zo goed als nieuw. De auto ziet er niet alleen nieuw uit, hij is het ook bijna. De kilometerstand bedraagt slechts 300 km. Daarmee is het de perfecte aanvulling voor een collectie supercars of als alternatief voor een nieuwe Pullmann.

Koopje

Sterker nog, in vergelijking met een nieuwe Pullman zal 175.000 euro waarschijnlijk een koopje zijn voor deze Mercedes S600 Pullman. In vergelijking met de originele 600 Pullman is het sowieso een koopje, want die staat bij dezelfde garage te koop en moet 2.150.000 euro kosten. Moet het goedkoper? Een Cadillac DeVille volgauto heb je al vanaf zo’n 3 mille. Kun je de rest aan drank en snacks uitgeven.