Mustang GT CS: hoeveel BPM boete zal deze krijgen?

We hebben zo’n vermoeden dat het BPM-bedrag voor deze Mustang GT CS enorm hoog gaat zijn.

Alles wat leuk is, dat kan niet. Foute grappen van cabaretiers, frieten met romige mayonaise, niet weten wat non-binair is en toffe auto’s. Het kan allemaal echt niet meer. Nee, tegenwoordig moet alles politiek correct zijn en zelfs dat is niet goed genoeg. Nu zijn er hele toffe ‘duurzame’ auto’s, maar gelukkig zijn er ook nog auto’s waar de Gutmenschen de havermelk uit hun neus proesten.

En die auto is de Ford Mustang. Ondanks dat de wereld in rap tempo afglijdt naar Twitteraars (‘X-ers’?) die verzuipen in hun gelijk, bouwt Ford een auto met een atmosferische V8-motor, met een handbak en achterwielaandrijving. Daarmee is de Mustang helaas een witte raaf, maar laten we blij zijn dat ‘ie er is.

California Special

Voor het komende modeljaar is de succesvolle pony-car nog ietsje toffer geworden, want dit is de Ford Mustang GT CS, waarbij CS staat voor California Special. Het is in principe de beste muscle car. Niet eentje met duizend pk, maar de instap-V8 met net dat beetje meer.

Dat begint met het uiterlijk. De Mustang GT CS is voorzien van blauwe accenten (Rave Blue) in de grille, deels blauwe velgen en de nodige stickers. Gewoon, omdat dat cool is. De grille is ook afwijkend en lijkt op de California Specials van weleer.

Interieur Mustang GT CS

Ondanks dat Mustang een leuke auto is, zijn we ook niet blind voor de tekortkomingen. Dat was tot voorheen het interieur. Dat zag er aardig uit, maar qua materialen en afwerking was het niet denderend.

De Mustang GT CS heeft een uniek interieur met blauw en zwart leder en contrasterende stiksels. Nu ziet het binnenste van deze generatie Mustang (de ‘S650’ voor kenners) er al een stuk beter uit dan dat van de vorige generatie (‘S550’), die wij ook in Nederland hadden.

Qua techniek is de auto gebaseerd op de Mustang GT met Premium-pakket. Dus de dikste GT is wat dikker gemaakt. Er is maar één motor beschikbaar, de Coyote-V8 met een cilinderinhoud van 5.053 cc, dus een échte 5.0. Deze levert 480 pk (bij 7.150 toeren!) en 563 Nm (bij 4.900 toeren).

Optioneel kun je kiezen voor de performance-uitlaat: altijd doen. Niet alleen klinkt deze nog beter, maar dan levert de V8 namelijk 486 pk (bij 7.500 toeren) en 567 Nm (wederom bij 4.900 toeren).

Keuzes, keuzes

Qua transmissie is er wel een keuze. De meest efficiënte transmissie is de tientraps-automaat, maar dat moet je niet willen. De handgeschakelde zesbak van Tremec is de enige juiste optie voor deze auto. Tenslotte kun je nog kiezen uit de carrosserie: een fastback Coupé of cabriolet.

Qua kosten valt de Mustang GT CS heel erg mee, want het pakket kost slechts 1.995 dollar meer dan de Mustang GT Premium. Dat betekent 49.010 dollar voor de Fastback en 54.510 dollar voor de Convertible. Ja, een vanafprijs van omgerekend 46 mille.

Dan rest alleen de vraag: wat zou deze Mustang GT CS gaan kosten in Nederland? De vorige Mustang GT in Nederland kostte al meer dan een ton in euro’s en de BPM-boetestaffel is er alleen maar strenger op geworden.