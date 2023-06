Hyperpole Le Mans 2023: Ferrari aan top

De uitslag van de hyperpole op Le Mans 2023 was erg spannend, zeker in de hypercarklasse.

We mogen het eigenlijk niet zeggen, maar in sommige gevallen is Le Mans best saai geworden. Alsof de fabrikanten elkaar hun overwinningen gunden. In 1999 hadden we nog een enorm gevarieerd startveld met veel fabrieksteams die voor de overwinning streden. Daarna werd het toch een beetje één fabrieksteam tegen een paar privateers. Ja, top van Audi dat ze meerdere malen een Pescarolo-Courage hebben verslagen, maar daarvoor hoefde ze alleen ‘niet uit te vallen’.

Uitslag Hyperpole Le Mans 2023

Dit jaar is echter alles anders. In de hypercar-klasse is het namelijk drukker en voller dan ooit met serieuze fabrieksteams die niet meedoen voor spek en bonen: Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche en Toyota sturen een fabrieksteam. De grote vraag alleen is: waar gaan ze starten?

De kwalificatie van de 24 uur van Le Mans 2023 was twee dagen geleden al. De snelste 8 per klasse gaan door voor de hyperpole-sessie. Dat is zeg maar het tweede gedeelte van de kwalificatie om deze week nog eventjes wat spannender te maken. Dit is de uitslag ervan:

Uitslag Hyperpole Hypercars

Auto Coureur Tijd 1 Ferrari 499P Antonio Fuoco 3:22.982 2 Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi 3:23.755 3 Toyota GR010 Hybrid Brendon Hartley 3:24.451 4 Porsche 963 Felipe Nasr 3:24.531 5 Toyota GR010 Hybrid Kamui Kobayashi 3:24.933 6 Cadillac V-Series.R Earl Bamber 3:25.170 7 Porsche 963 Dane Cameron 3:25.176 8 Cadillac V-Series.R Sébastien Bourdais 3:25.521

Uitslag hyperpole LMP

Auto Coureur Tijd 1 Oreca 07 Paul-Loup Chatin 3:32.923 2 Oreca 07 Pietro Fittipaldi 3:33.035 3 Oreca 07 Louis Delétraz 3:33.240 4 Oreca 07 Reshad de Gérus 3:33.580 5 Oreca 07 Mirko Bortolotti 3:33.983 6 Oreca 07 Ben Hanley 3:34.021 7 Oreca 07 Bent Viscaal 3:34.658 8 Oreca 07 Gabriel Aubry 3:35.091

GTE Am-Klasse

Auto Coureur Tijd 1 Chevrolet Corvette C8.R Ben Keating 3:52.376 2 Aston Martin Vantage AMR Ahmad Al Harthy 3:53.905 3 Ferrari 488 GTE Evo Thomas Flohr 3:54.582 4 Ferrari 488 GTE Evo Simon Mann 3:54.744 5 Ferrari 488 GTE Evo Luís Pérez Companc 3:55.033 6 Ferrari 488 GTE Evo Takeshi Kimura 3:55.637 7 Aston Martin Vantage AMR Jens Reno Mølle 3:57.240 8 Ferrari 488 GTE Evo Yorikatsu Tsujiko 3:59.648

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over de 24 uur van Le Mans 2023!