Deze F-Pace is de ‘snelste SUV ter wereld’

Althans, dat claimen de verbouwers.

Een feestmodel aanpakken is dubbel feest. Wat dat betreft kunnen de slingers worden opgehangen, want Lister heeft de leukste F-Pace van het moment grondig aangepakt. De 550 pk sterke Jaguar F-Pace SVR heeft een krachtkuur gekregen. De dikke SUV is volgens het autobedrijf ‘de snelste SUV ter wereld’ omdat de Jag qua topsnelheid de Bentley Bentayga en Lamborghini Urus achter zicht laat.

Waar die SUV’s het bij om en nabij de 305 km/u voor gezien houden, snelt de Lister F-Pace SVR door tot 322 km/u. Ze noemen dit model de Lister LFP. Het vermogen van de 5.0-liter V8 met supercharger is flink opgepompt en levert maar liefst 670 pk. Meer technische specificaties heeft Lister nog niet vrijgegeven. Op dit moment peilt het autobedrijf namelijk naar de animo voor dit monster. De auto’s moeten nog daadwerkelijk gebouwd worden. Het is vanaf heden mogelijk om een order te plaatsen voor de Lister LFP.

De F-Pace SVR beleefde zijn werelddebuut op de autoshow van New York in april van dit jaar. De SUV concurreert met auto’s als de Range Rover Sport SVR, de Macan Turbo en de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. In dat opzicht is de Range Rover Sport de gevaarlijkste prooi voor de F-Pace. Ze delen namelijk diezelfde brute achtcilinder.

Niet te lang peinzen of je wel of geen LFP gaat bestellen, want Lister gaat maximaal 250 stuks bouwen van de rappe SVR. De Jaguar kan herkend worden aan zijn zwarte jas met gele accenten.