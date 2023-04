Deze loodzware SUV is begrensd (!) op 330 km/u

De Brabus 900 Superblack GLS drijft de spot met natuurwetten.

De Mercedes-AMG GLS 63 is een enorm bakbeest, dat standaard dik tweeënhalve ton weegt. Met zo’n auto extreem hard gaan lijkt in strijd met de natuurwetten, maar het kan wel degelijk. Standaard is deze auto al aardig rap, maar Brabus zorgt ervoor dat je pas écht hard kan met de GLS.

We maakten eerder al kennis met de Brabus GLS 800 op basis van de GLS 63 AMG, maar de tuner doet er nu nog een schepje bovenop met de Brabus 900 Superblack. Je raadt het al: die heeft 900 pk en is heel erg zwart (net als de meeste Brabussen).

De nieuwe Superblack maakt gebruik van de opgeboorde V8 die we al kennen uit diverse andere Brabus-modellen. In plaats van 4,0 liter is deze 4,5 liter groot. Het vermogen van dit blok bedraagt dus 900 pk, en het koppel 1.050 Nm.

In werkelijkheid is het blok overigens nog krachtiger (met 1.200 Nm), maar het koppel is elektronisch begrensd op 1.050 Nm. Het volledige koppel zou waarschijnlijk iets teveel van de transmissie vergen.

Met de 4,5 liter V8 knalt de GLS 900 Superblack in 3,6 seconden naar de 100 km/u. Vervolgens kun je gas blijven geven tot 330 km/u, wat volgens Brabus de begrensde topsnelheid is. Even voor de goede orde: daarmee loopt dit bakbeest harder dan een Lamborghini Huracán.

Om deze topsnelheid te halen moet je overigens een beetje bescheidenheid betrachten en de 23 inch velgen kiezen. Met de afgebeelde 24 inch velgen haal je namelijk maar 310 km/u. Naast de velgen kun je deze Brabus GLS onder meer herkennen aan de bumpers, grille en uitlaten.

We kunnen ook meteen vertellen wat dit grapje moet kosten. Brabus vraagt €370.550 voor de GLS 900 Superblack. Exclusief btw en bpm welteverstaan. Als je deze auto op Nederlands kenteken wil krijgen moet je dus rekenen op een bedrag van zo’n vijf ton.