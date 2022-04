Brabus Maybach GLS met 900 pk is de allesovertreffende trap

Met deze Brabus 900 sta je aan de top van het voedselketen.

Vanochtend schreven we over een belachelijk dikke SUV: de Abt Audi RS-Q8 Signature Edition met 800 pk. We kunnen ons voorstellen dat je zo’n auto een beetje teveel van het goede vindt. Zet je dan maar schrap, want deze Brabus Maybach GLS met 900 pk gaat nog een stapje verder.

Deze auto is zo’n beetje op alle vlakken de overtreffende trap: enorm groot, enorm zwaar, enorm luxe, maar ook enorm snel. Brabus onthulde eerder al een 800 pk sterke Maybach GLS, maar onder het motto ‘more is more’ hebben ze er nog eens 100 pk bovenop gedaan. Het resultaat is de Brabus 900 op basis van de Maybach GLS.

Om tot een dergelijk vermogen te komen doet Brabus meer dan een beetje chiptunen. De V8 heeft daadwerkelijk een grotere cilinderinhoud en is gegroeid van 4,0 liter naar 4,5 liter. Daarnaast zijn de twee standaard turbo’s vervangen door exemplaren van Brabus zelf. Ook is er een aangepast rvs uitlaatsysteem met kleppen.

Dankzij Brabus heeft de Maybach GLS nu dus 900 pk in plaats van de standaard 557 pk. Het koppel is gestegen van 730 Nm naar 1.050 Nm. En dat is nog niet eens het maximale potentieel van deze motor, want eigenlijk kwam Brabus uit op 1.250 Nm. Om te zorgen dat het allemaal blijft heeft Brabus het koppel echter begrensd.

Wat eveneens begrensd is: de topsnelheid. Die is alleen niet begrensd op 250 km/u -zoals we gewend zijn – maar op 320 km/u. Een sprintje van 0 naar 100 km/u doet dit bakbeest in 4,2 seconden. Indrukwekkend.

Het uiterlijk kennen we al van de Brabus 800 Maybach GLS. Dat houdt in dat de GLS is voorzien van de nodige carbon accessoires én van zwarte putdekselvelgen. Een Maybach herken je normaliter aan de grote hoeveelheid chroom, maar daar hebben ze in Bottrop korte metten mee gemaakt. De Brabus 900 is dus volledig zwart.

Wat dit alles moet kosten vertelt Brabus er niet bij. Mocht je interesse hebben: houd er rekening mee dat een standaard Maybach GLS al minstens €243.000 kost.